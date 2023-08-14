شكر الله سبحانه وتعالى أمر واجب من العبد لربه ليعطيه من فضله الدائم ونعيمه المقيم، قال الله تعالى: {وَإِذ تَأَذَّنَ رَبّكم لَئِن شَكَرتم لَأَزِيدَنَّكم وَلَئِن كَفَرتم إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}، وقال أيضًا: {فَاذكرونِي أَذكركم وَاشكروا لِي وَلَا تَكفرونِ}، وهناك الكثير من الأدعية المتنوعة التي جاءت في الحثّ على الشكر، وفيما يلي دعاء الشكر على النجاح:

دعاء الشكر على النجاح

الحمد لله عظيم البرهان، والشكر لله شديد السلطان، وأعوذ بالله الذي لا يعجزه إنس ولا جان، الحمد لله بعدد ما حمد الحامدون وشكره الشاكرون وغفل عن ذاكره الغافلون.

اللهم لك الحمد والشكر في الأولى ولك الحمد والشكر في الآخرة ولك الحمد والشكر من قبل ولك الحمد والشكر من بعد وآناء الليل وأطراف النهار وفي كل حين ودائماً وأبداً.

الحمد لله الذي نظن به خيرًا، فيكرمنا بأفضل مما ظننا به الحمد لله في الجبر والكسر، في الضيق والاتساع، وفي الفرج والكدر الحمد لله على ما أنعم وتفضل الحمد لله على نعمة النجاح.

الحمد لله الذي أوجدَ في جهدي طاقةً وعلمًا، وبفضله نجحتُ في تحقيق هذا الهدف.

أشكر الله على هذه النعمة وأعترف بأنها منه وحده.

الحمد لله على فرحتي بالنجاح أشكر أسرتي وأحبائي الذين دعموني ووقفوا بجانبي في رحلة النجاح.

الحمدُ للهِ الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وبفضله تُنجح الأمور. اللهمَّ أشكرُك على نجاحي وتحقيقي لهذا الإنجاز.

اللهمَّ اجعله خيرًا لي وللآخرين، واجعلني من الشاكرين والمحمِّدين.

يا ربِّ أنا ممتن لك على هذا النجاح وأسألك أن تزيدني من فضلك ونعمك.

اجعلني يا رب قدوةً للخير والعطاء، واجعل تفوقي دائمًا في طاعتك وفي خدمة المجتمع ووطني. آمين.

اللهم لك الحمد كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الحمد لله الذي علا فقهر وبطن فخبر وملك فقدر الحمد لله الذي يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير.

الحمد لله نجحت وما توفيقي إلا بالله.

الحمد لله على النجاح والتخرج، اللهم لك الحمد والشكر على نجاحي، فوفقني يا الله وسخرني لأشكرك وأذكر فضلك فيما بقي من عمري.

اللهم إني اسألك دوام النجاح ودوام عطاياك لنا، فاللهم إني أسجد إليك وأشكرك شكراً يليق بجلال وجهك العظيم الكريم.

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الحمد لله على ما باركت لنا يا الله في سعينا، فلك الشكر على نجاحنا ولك الفضل في الأولى والأخرة.

﻿ الحمد لله على ما باركت لنا يا الله في سعينا، فلك الشكر على نجاحنا ولك الفضل في الأولى والأخرة. اللهم إن ما وصلنا إلى نجاح فهذا من فضلك وكرمك وتوفيقك يا رحيم، فلا تحرمنا من رضاك عنا ووفقنا لخدمة عبادك الصالحين.

الحمد لله سبحانه وتعالى الذي تتم بنعمته الصالحات وتدوم النعمة بشكره.

الحمدلله على النجاح، اللهم وفقني لعمل ما تحب وترضى وأن أشكر نعمتك وفضلك وكرمك علي يا الله.

دعاء شكر الله على نعمة

سبحانك يا الله ما أحلمك وأرحمك وأعلمك، فلك الشكر على تفريج همي وفك كربي، وإكرامك عليّ بنجاحي، فالحمد لله على استجابة دعائي وتخفيف آلامي.

﻿يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلالتك وعظمتك، فالشكر لله الذي أذهب عني ما أهمني ورزقني بما أتمناه ونجحني.

اللهم لك الشكر كله، ولك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، ولك الفضل كله، سبحانك ربي ما أحلمك، الحمد لله حمدًا يليق بجلالاته وعظمته.

اللهم امنحني القدرة على أن أشكرك على جميع نعمك، فالشكر لك يا الله عدد ذرات الكون وما ورائها على نعمة النجاح.

اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، ولك الحمد والشكر آناء الليل وأطراف النهار على ما أنعمت علي ورزقت وتفضلت.

آيات شكر الله على النجاح

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ

فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا

﻿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

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فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

﻿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

دعاء الشكر على النجاح في الدراسة

الحمد لله رب العالمين خالق اللوح وخالق القلم وخلق الخلق من عدم ودبر الأجل والأرزاق وحكم بالعدل وجعل الليل والنهار الحمد لله فهو يحب من دعا خفيًا ويزيل من كان منه حيا محمد على ما قدمته إلى وعلى درجاتي وارتفاعي ونجاحي.

الحمد لله والشكر لله اللهم إني نحمدك ونشكرك على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك اللهم وبحمدك رب العرش العظيم سبحانك والحمد لله رب العالمين.

اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر يا رب العباد الذي لا يشرك في حكمه أحد والذي خلق الجن وخلق الإنس وخلق السماء والأرض وما بينهم واجعلهم طرائق قددا.

اللهم إني أسألك إجابة الدعاء والشكر في الشدة والرخاء وهزم الأعداء ونصر المسلمين، نحمد الله على المال والبنين الذي أعطيتني إياه سبحانك ربي لا يقال ل غيرك

اللهم لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط لها أهلا متى ازددت تقصيرًا تزدني تفضلًا كأني بالتقصير أستوجب الفضل سبحانك ما أحلمك، وبحالي ما أعلمك، وعلى تفريج همّي ما أقدّرك، أنت ثقتي ورجائي، فاجعل حسن ظنّي فيك جزائي سبحان اللّه وبحمده سبحان اللّه العظيم، الحمد لله في سري وفي علني..والحمد لله في حزني وفي سعدي.

اللهم لك الحمد والشكر في السراء والضراء، وعلى أي حال تقدره لي الحمد لله رب العالمين.

اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناء عليك ولا نقدر وأنت سبحانك كما اثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين.

دعاء شكر الله على نجاح العملية

اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ، أنْتَ نُورُ السَّمَواتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ، أنْتَ قَيِّمُ السَّمَواتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ، أنْتَ الحَقُّ، ووَعْدُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، ولِقاؤُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ، وإلَيْكَ حاكَمْتُ، فاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، أوْ: لا إلَهَ غَيْرُكَ.

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اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناءً عليك ولا نقدر وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين.

﻿ اللهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناءً عليك ولا نقدر وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين. يا رب لك الحمد على ما أنعمت وتفضلت من نجاح العملية يا كريم.

اللهم لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط لها أهلًا متى ازددت تقصيراً زادني تفضلاً كأني بالتقصير أستوجب الفضلا.

من عبارات حمد وشكر لله على النجاح العملية الحمد لله في سري وفي علني، والحمد لله في حزني وفي سعدي الحمد لله عمّا كنت أعلمه، والحمد لله عمّا غاب عن خلدي الحمد لله من عمت فضائله، الحمد لله ثم الحمد على نعمة نجاح العملية يا رب العالمين.

سبحانك يا ربنا لك الحمد والشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد والشكر ملء السموات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.

من عبارات حمد وشكر لله على النجاح العملية أيضاً اللهم لك الحمد والشكر عدد ذرات الكون في السموات والأرض وما بينهما وما وراء ذلك يا رب لك الحمد على نعمة الشفاء والخروج من العمليات.

عبارات حمد وشكر لله على النجاح والتفوق

سبحان الكريم الجوّاد، سبحان العظيم الوّهاب، سبحان موزع العطايا، وواهب الهدايا، سبحانك يا كريم يا رب البرايا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل نعمة، وشكراً لله على النجاح والتفوق الذي أتيت به.

اللهم اجعل هذا النجاح خيراً دائماً في حياتي وساهم في تحقيق أهدافي وطموحاتي.

سبحان من أعطى بلا سؤال، ورزق بلا أسباب، سبحان الكريم المنان، سبحان العظيم الحنّان، سبحانك يا رب العالمين.

إن هذا النجاح والتفوق ليس إلا بفضل من الله، وأنا ممتن/ممتنة له على هذه النعمة.

سأعمل بجد واجتهاد لأستخدم هذا التفوق في خدمة نفسي ومجتمعي ولأكون دائماً شاكر/شاكرة لكرم الله وعنايته بي.

سبحان من جعل في السماء رزقنا وأقسم أنه حق مثل نطقنا، سبحان الله الرحيم، سبحان الله الكريم، سبحان الله العظيم.

اللهم لك الحمد والشكر على كل حال.

الحمد لله على ما أجرى من طيبات الرزق، الحمد لله على ما أنعم من بركات النعم، الحمد لله على ما وهب من خيراته الحسان.

يا رب أوجب لنا رضاك، وجزيل إحسانك، وعظيم رزقك، يا أكرم من سُئل وأعظم من أعطى، وأكرم من وهب.

يا رب لك الحمد على عطائك الذي فاض، يا رب لك الحمد على الخير الذي جاد، يا رب لك الحمد على الفضل الذي ساد.

اجمل ما قيل عن الشكر لله؟

سبحانك يا ربنا لك الحمد والشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. اللهم لك الحمد حمداً لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. لك الحمد ربى ضيقاً واتساعاً، حمداً كثيراً ملء قلوبنا وملء السماء. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

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