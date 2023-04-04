البوابة - من المعروف أنَّ المرأةَ بمجرد انتهائها من الدورة الشهرية يُوجب عليها الطهارة من أجل أداء بعض العباداتِ التي مُنعت منها أثناء فترة الدورة الشهرية مثل الصوم والصلاة، لذلك يجب عليها أن تعرف دعاء الطهارة من الدورة الشهرية وطريقة الاغتسال، وفيما يلي توضيح ذلك:

دعاء الطهارة من الدورة الشهرية

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المتطهرين، وجعلني من عبدك الصالحين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا أله إلا انت ستغفرك اللهم ربنا واتوب إليك.

طريقة الاغتسال من الدورة الشهرية

التسمية

غسل اليدين ثلاث مرات

غسل الفرج

غسل اليدين ثانياً بشيء من المطهرات مثل الصابون وغيره.

الوضوء مثل وضوء الصلاة دون غسل القدمين

صب الماء على جميع البدن، والابتداء بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر مع مراعاة تخليل الاصابع وإيصال الماء إلى الإبطين والسرة.

غسل القدمين

الاستحمام.

علامات الطهر من الدورة الشهرية

انقطاع دم الدورة

رؤية القصة البيضاء وهي ماء لزج يخرج من فرج المرأة في آخر الدورة الشهرية ويدل على طهارة المرأة منها، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أمُّ المؤمنين: "لا تَعجلنَ حتَّى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ".

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