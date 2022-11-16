أيام قليلة تفصلنا عن الحدث العالمي المنتظر لمباريات كأس العالم 2022 في قطر، وعادة ما يعيش اللاعبين والجمهور حالة من التوتر الشديد في انتظار نتيجة المبارة وبسبب خوف الخروج من المونديال لذلك قد يلجأ البعض إلى الدعاء، وفي هذا المقال دعاء الفوز في مباراة كأس العالم.

دعاء الفوز في مباراة كأس العالم

اَللّهُمَّ طَهِّرْني مِنَ الدَّنَسِ وَالأَقْذارِ، وَصبِّرني عَلى كائِناتِ الأَقدْارِ، وَوَفِّقنْي للِتُّقى وَصُحْبَةِ الأَبْرارِ، بِعَوْنِكَ يا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَساكينَ، هذا هو دعاء الفوز في مباراة كأس العالم.

اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَة المَسِيحِ الدَّجَّال، اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسيحِ الدَّجَّال، وأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ، اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ من المأثمِ والمَغْرَم، ومِنَ الهَمّ والحُزن، وأعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، وأعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ والبُخلِ، وأعوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرّجال.

اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرّ كُلّ دَابَّةٍ أنْتَ آخِذٌ بِناصِيَتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

من دعاء الفوز في مباراة كأس العالم، اَللّهُمَّ اجْعَلْني مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْني مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجْعَلْني مِنَ الْمُقَرَّبينَ اِلَيْكَ، بِإحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبِينَ.

اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ السَّخَطَ وَالنّيرانَ، بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

أفضل دعاء الفوز في مباراة كأس العالم، اَللّهُمَّ يا رب زَيِنّيّ بِالسِّتِر وَالعَفافِ، وَاستُرْني بِلباسِ الْقُنُوعِ وَالْكَفافِ، وَاحْمِلْني على العدلِ والإنصاف، وآمنّي من كلّ ما أخاف، بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخائِفينَ.

دعاء التوفيق في مباراة كأس العالم

ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم يا رب اجعل خير أيام أصحابي هو اليوم الذي لاقوك فيه، اللهم إنك أرحم بهم من أمهاتهم، اللهم فحرم عليهم نارك، و ارزقهم جنتك، واجمعني وإياهم يوم الدين في عليين على سرر متقابلين.

اللهم إني أستودعك قلوب أصدقائي، فاغمرها بالسعادة، وأستودعك نفوسهم فجنبّها الحزْن والحزَن، وأستودعك أعمارهم اجعلها مديدة في عيشة رغيدة.

اللهم يارب السموات والأرض نسألك أن تمر مباراة كأس العالم في قطر بخير وسلام.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

يا رب أسألك التوفيق لحبيبي يا رب، اجعله مباركا أينما كان وهيئ له من أمره رشدًا يا من يقول للشيء كن فيكون يسر أمره واشرح صدره اللهم إني استودعتك قطعه من قلبي فأحفظهم بعينك التي لا تنام يا رب.

اللهم يا رب إنا نسألك أن تدار رياضتنا بالأنظمة بدلاً الأمزجة.

اللهم وفق االرياضيين وارفع درجاتهم وابعد المفسدين عنهم يا رب.

اللهمّ اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك.

دعاء للفريق بالفوز

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

اللهم يا أحد يا صمد يا كبير يا متعال يا جبار يا غفار يا ستار يا مالك الملك ذو الجلال والاكرام، وفق اللاعبين في مباريات كأس العالم ويسر الأمور عليه واخفذ جناح الرحمة عليه، وثبت اقدامهم وخفف عنهم الضغط واجعل الأمور سهلة عليهم، وانزع الغم والغمام والخوف من قلوبهم، اللهم ابعث القوة والقدرة في قلوبهم وأجسامهم، اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، فاستجب لنا يا رب العالمين.

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