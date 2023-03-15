البوابة - الفيضانات والسيول من الكوارث الطبيعية التي قد تسبب الدمار ووقوع الضحايا، وعلى غرار الكوارث الأخرى مثل الزلازل والبراكين، هناك أدعية يمكن ترديدها في حال وقوع الفيضانات والسيول:

دعاء الفيضانات والسيول

اللهم يا رب يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا كاشف السوء، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين يا إله العالمين.

اللهم بك أنزلنا حاجتنا وأنت أعلم بها منها وأنت أرحم بنا من أنفسنا.

اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا مغيث أغثنا.

اللهم يا رب ان عبادك في ارضك يا ربنا لا نملك لهم إلا سؤالك وأنت خير من يجيب.

اللهم يا رب احرسهم بعينك التي لا تنام و اكنفهم بكنفك الذي لا يرام.

اللهم رحماك رحماك، اللهم رحماك بالصغار الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع.

اللهم لا تكلهم الى أنفسهم و لا إلى غيرهم، كلهم الى سعه رحمتك وحفظك يا كريم.

يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

اللهم حفظهم من بين أيديهم و من خلفهم ومن أمامهم و عن أيمانهم و عن شمائلهم ونعوذ بعظمتك الله أن يغتالوا من تحتهم.

اللهم يا رب إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شئ من أمرنا نسألك سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك أمره ندعوك دعاء الخائف الضرير نسألك يا ربنا أن تعينهم وتصبرهم وترحم موتهم وتشفيهم .

دعاء السيول

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

مُطرنا بفضل الله ورحمته.

اللهم يا رب إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللهم يا رب إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به.

دعاء المطر الغزير

اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.

اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.

مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.

اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.

سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.

اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.

دعاء المطر كامل من السنة النبوية.. اللهم صيبًا نافعًا

اللهم صيبًا نافعًا.

اللهم صيبًا هنيئًا.

اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل.

اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت.

اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا.

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