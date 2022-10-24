ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشهد كسوف الشمس؟ 

النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمربي الحكيم، فإن المصطفي صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاء، فأمرنا الله على اتباع نهجه صلى الله عليه وسلم، وأن تقتدي فيه في عبادتنا ودعواتنا وخلقنا وسلوكنا وجميع أمور حياتنا.

قال الله تعالى: "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ۚ على بصيرة أنا ومن اتبعني ۖ وسبحان الله وما أنا من المشركين".

لذلك وجب علينا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مسارات الحياة دون استثناء، سواء في البيت، أو في الجامع، أو في القيادة، الدعوة والإرشاد، وأن نعمل جاهدين على تحقيق الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.

أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عندما شهد كسوف الشمس

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يُخَوِّفُ الله بهما عباده، وإنهما لا يَنْخَسِفَان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حتى ينكشف ما بكم".

ومن الثابت أيضاً أن يصلي المسلم ركعتين وفي كل ركعة قيامين، وقراتين في القيامين الفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان وسجدتان، وتؤدى بالكيفية التالية:

أن يؤدي تكبيرة الإحرام ويستفتح بدعاء الإستفتاح، ويستعيذ ويبسلم ويقرأ الفاتحة ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعاً طويلاً فيسبح قدر مئة آية، ثم يرفع من ركوعه ويسبح ويحمد ولا يطيل الاعتداله، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة دون السورة الأولى كـ سورة آل عمران أو

صلاة الكسوف

يبدأ المسلم بتكبيرة الإحرام.

ثم يقرأ دعاء الاستفتاح.

ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهراً.

ثم يكبر ويركع ركوعاً طويلاً، ويكرر فيه دعاء الركوع في الصلا: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لكَ الحَمْدُ؛ فإنَّه مَن وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ".

ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد.

ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة غير الركعة الأولى؛ ليتميز الركوع الأول عن الثاني.

يكبر ويركع ركوعًا طويلًا غير الركوع الأول؛ ليتميز الركوع الأول عن الثاني.

ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد، ويفضل إطالة الاعتدال.

ثم يكبر ويسجد سجودًا طويلا بقدر الركوع.

ثم يكبر ويرفع فيجلس بين السجدتين، ويطيل الجلوس بقدر السجود.

ثم يكبر ويسجد سجودا طويلاً غير السجود الأول؛ ليتميز السجود الأول عن الثاني.

يكبر ويقوم للركعة الثانية؛ فيصليها مثل الأولى، ويطيل فيها زيادةً على الأولى.

يجلس للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

تنتهي بالتسليمتين.

دعاء الكسوف

سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلُ ُ في فلكِ يسبحون، يا من يسبح له كل شيء من مخلوقاتهِ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شُكرك.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين، يا قاضى الحاجات، ويا مُجيب الدعوات، ويا غافر السيئات، ويا ولى الحسنات، ويا دافع البليات، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا عيباً إلا سترته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائباً إلا قبلته، ولا ظالماً إلا هديته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضي، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكُلُنا لَكَ عبد.

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانهُ ما أعظم شأنه.

الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة اللهم إنا نستغفركَ ونتوب إليك.

اللهم صل على سيدنا مُحمد، النبي الأمي، الطاهر الذكي، الذي قال فيه العظيم، وإنك لعلى خُلق عظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.

اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك، توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعاً، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشوراً.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت،وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرُكَ ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك.

هل يؤثر الكسوف الجزئي للشمس على النساء الحوامل؟

كسوف الشمس كيف يؤثر على عقلك وجسدك وروحك

