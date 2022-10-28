يوم الجمعة يوم عظيم ومبارك وعيد للمسلمين، وعيد الجمعة يتكرر في كل أسبوع، حيث يجتمع المسلمون في هذا اليوم لسماع خطبة الجمعة، وهو نعمة على أمة الإسلام، والبعض منه يستثمره والبعض منه ينام فيه ويكون فيه في سبات.

دعاء صباح يوم الجمعة لزوجي وزوجتي

دعاء صباح يوم الجمعة لزوجي

وفيما يلي دعاء صباح يوم الجمعة لزوجي الغالي:

اللهم إني استودعتك قلب زوجي وبصره، يا من لا تضيع عنده الودائع، فأحفظهما لي بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم أسعدني معه وأسعدني بقربه في الدنيا وفي الآخرة، أسألك أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين دعاء حب الزوج لزوجته اللهم حببني إلى قلب زوجتي وجمّلني في عينها، واجعلنا هداة مهتدين ومن عبادك الصالحين.

اللهم اجمع بيني وبين زوجتي بخير، وآلف بين قلوبنا وارزقنا الرضا وراحة البال وأبعد عنا الهم والكسل والحزن.

اللهم اشرح صدر زوجتي للإيمان دعاء تسخير الزوج لزوجته مجرب يا رب سخّر لي زوجي وحنّن قلبه عليّ وعلى أبنائي، اللهمّ ضع في قلبه مواضع الرّحمة والألفة.

كما أسالك يا الله أن تجمّلني في عينه وحبّبني إليه وحبّبني فيه.

اللهم اجعلني زوجته الوحيدة ورفيقته في الدّنيا والآخرة.

اللهم اجعلني نوراً بين عينيه ونوراً له في حياته وارزقه السّعادة والسّرور معي وأبعدنا عن كلّ ما يسوئنا يا رب

دعاء صباح يوم الجمعة لزوجتي

فيما يلي دعاء صباح يوم الجمعة لزوجتي الغالية:

اللهم بارك لي في زوجتي واجعل بيننا مودة ورحمة، اللهم اجعلها أحب خلقك لي ووفقها لما تحب وترضى، اللهم أسعدني بقربها واجمعنا في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصالحين، اللهم اجعل قلبها عامراً بحبك ويسر أمورها وأبعد عنها العين والحسد، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، اللهم أصلح ذات بيننا وأخرج الشيطان من بيننا، اللهم إنّ هذا البيت بُني على طاعتك فاحفظه من كل سوء.

يا ربي إنّك تعلم أني أحببتها فيك فاجعلها هديتي في الدنيا يا رب العالمين، يا رب إنّك تعلم أني قد صنتها من أجلك فاجعلها لي حوراً في الآخرة يا رب يا حليم، يا رب إنّك تعلم أني قد أغمضت عيني عن نساء الدنيا حفاظاً على حبها، يا ربي إنّك تعلم أني لم يخفق قلبي يوماً لغيرها فلا تحرمنيها يا عليم يا حكيم، يا رب إنّك تعلم أني أحبها فاجعلها لي المسكن والمودة والرحمة يا رحمن يا رحيم.

الأعمال المستحبة في يوم الجمعة

قراءة القرآن الكريم

الأذكار والدعوات

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قراءة سورة الكهف في يومها.

تحري صلاة الفجر جماعة.

الغسل والتطيب، والتزين، ولبس أفضل الثياب، وأن يكون لونها أبيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".

في يوم الجمعة يجب الذهاب إلى المسجد بسكينة.

من الأعمال المستحبة في يوم الجمعة أيضاً الإكثار من الدعاء وتحري ساعة الإجابة، وهي ما بين الخطبة والصلاة، وآخر ساعة من يوم الجمعة.

دعاء الميت يوم الجمعة

دعاء المعجزات يوم الجمعة