دعاء كسوف الشمس

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً.. ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيما عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما فضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك.

كسوف الشمس في 21 يونيو هو كسوف حلقي للشمس سيحدث في 21 يونيو 2020، يحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض و‌الشمس، عندها يحجب القمر قرص الشمس كليًا أو جزئيًا عن المشاهدة على سطح الأرض، عندما يكون قطر القمر الظاهري أكبر من الشمس، يكون الكسوف كليًا، مما يحجب كل أشعة الشمس المباشرة، ويحوّل النهار إلى ظلام، لكنه يحدث ضمن مسار ضيق على سطح الأرض، ويكون الكسوف فوق المنطقة المحيطة بهذا المسار (بعرض آلاف الكيلومترات) كسوفًا جزئيًا.

نصائح وأدعية لضيق الصدر والفرج

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