البوابة - دعاء لأبي المتوفي في اول جمعة من شوال 1444، إن فقد الأب هو من أصعب الأمور وأكثرها قسوة، ويعتبر شهر شوال من أعظم الشهور فيه يغفر الذنوب، ويضاعف الحسنات، وفيه تجاوز عن السيئات، ودخول للفردوس الأعلى، واستجابة للدعوات، وفيما يلي مجموعة أدعية شوال ليوم الجمعة:

دعاء لأبي المتوفي في اول جمعة من شوال 1444

اللهم في اول جمعة من شوال 1444 يا أرحم الرّاحمين، ويا غياث المُستغيثين، ياربّ الأفراح كُلّها، نسألك مع الجمعة في شهر شوال أن تُبارك لنا تلك المناسبة، وأن تكتب لنا أعمالها في القبول، لنكون من الغانمين يا أرحم الرّاحمين.

في اول جمعة من شوال 1444 اللهمَّ يا رب اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا، ومتعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا، واجعلْ ثأرنا على منْ ظلمَنا، وانصرْنا على منْ عادانا، ولا تجعلْ مصيبَتنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلطْ علينا منْ لا يرحمُنا.

دعاء لأبي المتوفي في اول جمعة من شوال 1444 اللهم يا رب إنّها مناسبة الخير والفرحة التي وعدت بها عبادك الصّائمين، اللهم إنّه الشّهر الذي تطيب به الجِراح، وتُشفى به الأحزان، بارك لنا في أيامه، وثبّت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم في اول جمعة من شوال أنا عبدك ابن عبدك، ناصيتي بيدك، عدلٌ فيّا قضائك، أبرئ إليك من ظلم نفسي وقسوتها وألجئ إلى حولك وقوّتك وغِناك يا ذا القوّة المتين، اكتب لي من الأقدار أحسنها، واجعلني في عين رعايتك يا رحيم.

​اللهم في اول جمعه من شوال ارحم ابي

اللهم ارحم أبي فقيد قلبي في الجمعة الأولى من شهر الرحمة والإحسان، واجعله مستقره الفردوس الأعلى من الجنة، وأطعمه من ثمار الجنة إنك على ذلك لقدير.

يا رب نسألك يا رحيم أن تفتح لأبي أبواب جنتك في أول جمعة من شوال، وأن تفتح له أبواب جنتك، وتجعله من الذين سعدوا في الجنة.

اللهم في أول جمعة من شوال ارحم أبي الذي كان يتوق لهذه الأيام المباركة معنّا، واغفر له ذنبه، وأعفو عنه، وأدخله في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم في الجمعة الأولى من شوال ارحم أبي، وتقبله في جناتك العلا، وأجره من عذاب جهنم إن عذابها كان غرامًا.

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