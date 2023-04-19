البوابة - دعاء لأهل مصر، جمهورية مصر العربية واحدة من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وهي تحتل المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها 101.17 مليون نسمة، مصر أم الدنيا وهي بلد العروبة وبلد الأمن والأمان والاستقرار، وفيما يلي مجموعة أدعية لأهل مصر الحبيبة:

دعاء لأهل مصر

اللهم يا رب اعلي كلمتهم بالحق وللحق اللهم حقق على أيديهم نصر دينك .

اللهم إنهم خير جند الأرض فأعلي شأنهم وهمتهم اللهم خفف عنهم مصابهم .

اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم الله انزل عليهم رحمتك وصبرك وجلدك .

يا الله هذه قاهرة المعز وأرض الكنانة ومهد الأزهر ومحبوبة العمرين و مهد كليمك موسى عليه السلام .

اللهم احفظ مصر وشعبها واهلها من كل مكروه وسوء

اللهم احفظ بلادي من الفتن ما ظهر منها وما بطن

اللهم يا فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين

اللهم اكشف الهم والغم عن مصر وشعبها اللهم الطف بمصر وأهلها

اللهم حقق لهم مرادهم اللهم اصرف عنهم كل شر وسوء وضرر ومكروه

اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم وحد صفوفهم ورقق قلوبهم

اللهم ارفق بهم وبأبنائهم اللهم احقن دماءهم الزكية اللهم وحد كلمتهم

اللهم اصرف عنهم كيد الحاقدين اللهم انزل عليهم رحماتك وأغمرهم بعفوك.

اللهم ارفق بضعفهم اللهم احفظ عليهم أنفسهم وأبناءهم وأموالهم ووطنهم.

دعاء لمصر أم الدنيا

اللهم يا رب يا الله احمي مصر واهَلْها من كل سوء واجعل كيد الكائدين لمصر و أهَلْها السوء في نحورهم.

اللهم إحفظ مصر وأهَلْها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين.

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم احفظ المسلمين في مصر واحقن دمائهم وآمنهم في أنفسهم وأموالهم وول عليهم خيارهم.

اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين

اللهم اكفنا شر الحسد اللهم اكفنا شر الفتن.

أسأل الله أن يجنب مصر وأهَلْها مكر المجرمين وعبث المفسدين، وأن يسلم أهَلْنا جميعًا.

اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين يارب.

اللهم اكفنا شر الحسد اللهم اكفنا شر الفتن اللهم احفظ مصر من كل مكروه.

دعاء الرسول لمصر

قال صلى الله عليه وسلم: "مصر كنانة الله فى أرضه، ما طلبها عدو إلا أهلكه الله".

وعن عبد الله بن عباس: دعا نوح عليه الصلاة والسلام لابنه مصرايم بن حام أبا مصر فقال: "اللهم إنه قد أجاب دعوتى فبارك فيه وفى ذريته، وأسكنه الأرض الطيبة المباركة التى هى أم البلاد وغوث العباد".

اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورئيسها

اللهم احفظ مصر واهلها‏ وجيشها ورئيسها اللهم إجعلها بلدا آمناً مطمئنا وﻻ ترينا فيها.

افرحوا بنصر الله ورددوا.. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها وأدم علينا نعمة الأمن والأمان.

اللهم إحفظ مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ المسلمين في مصر واحقن دمائهم وآمنهم في أنفسهم وأموالهم وول عليهم خيارهم.

اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، اللهم احمي مصر واهلها من كل سوء واجعل كيد الكائدين لمصر و أهلها السوء في نحورهم.

اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اكفنا شر الحسد اللهم اكفنا شر الفتن.

أسأل الله العلي العظيم أن يجنب مصر وأهلها مكر المجرمين وعبث المفسدين وأن يسلم أهلنا جميعًا.

دعاء لمصر وجيش مصر

يارب يارب يارب يا الله انصر الحق في مصر كما نصرت موسى على فرعون.

يامن لا تضيع عنده الودائع وردها لخير أحوالها ولما يرضيك عنها وعن اهلها برحمتك وجودك وعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم آميــن.

اللهم إنى استودعتك مصر وأهلها أمنها وأمانها ليلها ونهارها أرضها وسماءها نيلها ومنشآتها فأحفظها ربي واحقن دماء أهلها.

دعاء لحفظ مصر من الاعداء