للعشر الأوائل من ذي الحجة العديد من الفضائل ففيها استجابة للدعاء، وفُضلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوه، وفيما يأتي دعاء لأمي المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة:

دعاء لأولادي في العشر من ذي الحجة

اللهم يا رب ارفع قدره ومنزلته في الدنيا والآخرة، واجعله من الذين يقرأون كتابك ويتبعون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.

اللهم يا رب العالمين، أسألك بنور وجهك الكريم أن تحفظ أولادي وترعاهم في هذه الأيام المباركة من ذي الحجة.

اللهم يا رب اجعل أولادي من أهل الطاعة والتقوى، وارزقهم الإيمان القوي والعمل الصالح.

دعاء لأولادي ربنا يحفظهم

اللهم اجعل أولادي من الصالحين الذين يتقونك ويعملون بطاعتك، اللهم ارزقهم العلم النافع والحكمة، واجعلهم قادة للخير والإصلاح في المجتمع، اللهم ارزقهم السعادة في الدنيا والآخرة، واحفظهم من كل شر ومكروه، اللهم ارزقهم الصحة والعافية، واجعلهم دائماً في طاعتك وحبك، واجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا، أن تحفظ أولادي وترعاهم بحفظك الواسع ورحمتك الواسعة.

اللهم اجعلهم تحت رعايتك الكاملة وحمايتك العظيمة، اللهم ارزق أولادي السلامة والعافية في جميع أوقاتهم وأماكنهم، واجعلهم بعيدين عن كل مكروه ومحنة.

الدعاء للأبناء بالصلاح

اللهم يا رب العالمين، احفظ اولادي من الشرور الظاهرة والباطنة، واجعله محمودًا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقه العلم والحكمة، اللهم اجعلهم من الصالحين والمتقين، واجعله سببًا لرضاك ومغفرتك. اللهم ارزقه السعادة والراحة في حياته.

اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حَلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم يسّر أمور أبنائي، واقضِ حوائجهم، وأبعد عنهم ما يقلقهم ويزعجهم.

اللهم كن لأبنائي عونًا في اختباراتهم واشرح صدررهم ونوّر عقولهم، واجعل مسيرتهم العلمية عامرة بالتفوّق والنجاح والتميّز، اللهم انفع أبنائي بعلمهم وانفع بهم المسلمين، واجعلهم ذخرًا للإسلام.

دعاء للاولاد من القرآن

رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ.

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

دعاء لأولادي ربنا يحفظهم

اللهم زيّن أخلاق أبنائي بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية، واحفظهم بحفظك.

اللهم احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبّب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكرّه إليهم الكُفر والفسوق والعصيان.

للهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم، وهب لهم من لدنك رحمة، وهيئ لهم من أمرهم رشداً يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وعافهم واعفُ عنهم.

﻿دعاء لأولادي بالهداية

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اللهم اجعل أبنائي أوفر عبادك حظاً في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واعفُ عنهم، وارحمهم، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم يا رب ارحم أبنائي في دنياهم وفي آخرتهم، واغفر خطاياهم، اللهم إنّي أستعين بك في تربيتهم فلا تجعلني عبئًا عليهم، ولا تجعلهم عبئًا عليَّ، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء.

اللهم جنّب أولادي وذريتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمّها عليهم، واغفر لهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير.

دعاء لأمي المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة

دعاء لأبي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة