للعشر الأوائل من ذي الحجة العديد من الفضائل ففيها استجابة للدعاء، وفُضلت الأيّام العَشر من ذي الحِجّة على غيرها من أيّام السنة من عدّة وجوه، وفيما يأتي دعاء لزوجي المتوفي في العشر من ذي الحجة:

دعاء لزوجي المتوفي في العشر من ذي الحجة

اللهم اغفر لفلان وأرحمه، وتجاوز عن سيئاته، وأسكنه فسيح جناتك، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، وارزق أهله الصبر والسلوان، وأجزل لهم الأجر والثواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم اجعل قبر فلان "اسم المتوفى" روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، وأسكنه فسيح جناتك وأعذه من عذاب القبر والنار، إنك على كل شيء قدير.

اللهم افتح على زوجي كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه اللهم ابعد عنه كل شر وقدر له كل خير اللهم أطل في عمره بصحة وعافية يا رب لقد منحني السعادة يوما، فامنحه السعادة دهرًا يا رب، فقد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

اللهم يا رب سخر جنود الأرض وملائكة السماء اللهم افتح لزوجي كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه وأبعد عنه كل شر اللهم عظمني في قلب زوجي وجملني في عينه واجعلني له كما يحب واجعله لي كما أحب واجعلنا لك يا الله كما تحب ويسر جميع أمورنا وحقق أمنياتنا أنك على كل شيءٍ قدير.

اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه.

اللهم يا رحمن يا رحيم، اغفر لوالدي ولوالدتي ولأهلي ولأصحابي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات.

دعاء للمتوفي

اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.

اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

اللهمّ يا رب آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

اللهمّ يا رب أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

اللهمّ يا رب أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً.

اللهمّ يا رب اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهمّ يا رب افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها.

اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به.

اللهمّ يا رب إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه.

اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار .

دعاء للميت في العشر من ذي الحجة

اللهم إني اسألك يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تعفو وترحم أبي.

اللهم إن أبى المتوفى في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء، والرحمة.

اللهم يا رب أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

اللهم يا رب إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

اللهم يا رب إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

اللهم يا رب كان عبدك يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، آته برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين.

دعاء للميت في عشر ذي الحجة تويتر

اللهم ارحم قلة حيلتهم وأنر قبورهم وأغفر لهم وانّس وحشتهم . يارب جنة لأحبابنا الذين تحت الثرى، جنة نراهم فيها مُنعمين مُترفين سُعداء يارحيم.

اللهم أنِر قبر من حنّ لهم القلب، اللهم هب لهم سعة في قبورهم لا يروا لها نهاية وهب لمضجعهم طيبًا ولظلمتهم نورًا وبرّد قبورهم واجعل الجنة مسكنهم .

دعاء لأمي المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة

دعاء لأبي المتوفي في العشر الأوائل من ذي الحجة