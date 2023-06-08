يستطيع المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى ما يشاء ولو كان الدعاء بلفظه وأسلوبه، وفيما يأتي عدد من الأدعية التي يستطيع أن تدعوها لصديقك المقربة بالسعادة والراحة والرزق:

دعاء لصديقتي المقربة

اللهم يا رب بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد عظيم الابتلاء، ألا تبقي لها همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا، وإن كانت قد أصبحت بحزن فأمسها بفرح، وإن كانت قد نامت على ضيق فأيقظها على فرج، وإن كانت بحاجة فلا تكلها لسواك، وأن تحفظها لمن يحبها وأن تحفظ لها من تحب.

﻿يا ربِّ بارك في عمرها ومالها وصحتها، اللهم ارزقها الرزق الحلال، ولا تُفجعها بعزيز يا رب العالمين.

اللهم إني استودعتك صديقتي، استودعتك مبسمها وقلبها وصحتها، فاحفظها بعينك التي لا تنام.

اللهم يا رب اشف صديقتي، وأنزل عليها العافية، اللهم احفظ صحتها وقوتها، وخفف عنها كل ألم تشعر به.

اللهم أزهر روح صديقتي إن مسها يوماً ذبول اللهم أسعدها وأرزقها الفردوس الأعلى ووالديها وكل من تحب بدون حساب ولا سابق عذاب.

اللهم اجعل كل حلم يتمناه قلبها تشوفه عيونها وتعيشه واقع واحمِ قلبها من كل ضيق واحفظها لي واجعلها أسعد الناس.

اللهم استودعتك قلب صديقتي أن لا يمكث فيه حزن، استودعتك ابتسامة ثغرها، اللهم اسعدها وأرح قلبها واجعلها من أسعد خلقك يا رب.

اللهم أسعد قلب صديقتي وأبعد عنها كل سوء واكتب لها وارزقها الراحة التي لا يعقبها شقاء.

اللهم أسعد قلب صديقتي من أي حزن يبلغها وأي ضيق يكسرها ربي إني استودعتك قلبها فاحفظها لي يا رب العالمين من أي مكروه يصيبها.

اللهم إني استودعتك صديقتي اللهم خذ بيدها وأعطها أضعاف سعادة من في الأرض.

اللهم إنها صديقتي وأختي وحبيبتي فاجعلها أسعد خلقك.

يارب هي صديقتي اللهم إني استودعتك سعادتها وفرحتها وحياتها رجوتك يا الله لا تذق عينيها حزناً واجعلها أسعد خلقك.

يارب هي صديقتي التي لم تخذلني ولم تسيء الظن بي يوماً يا رب زدها قرباً واجعلها رفيقتي في الجنة.

اللهم أسعد صديقتي سعادة من عندك أنت وليها وصاحبها ووفقها توفيقاً من عندك لا تشقى بعده ولا تحزن واحرس قلبها من كل سوء وارضَ عنها وأرضِها يا رب العالمين.

اللهم اجعلني أمان لصديقتي اللهم اجعلني خير الصديقة دائماً.

اللهم صديقتي التي تدهشني بحسن صحبتها أزهر قلبها بما تحب.

اللهم إني أحببتها حباً فاق البشر يارب بقدر حبي لها أسعدها واحفظها، وأبعد عنها كل حزن وضيق وارزقها يا الله كل ما تتمناه يا رب.

اللهم صديقتي حتى الظلال حتى نقف على أبواب الجنة سويا.

يارب هي أختي وحبيبتي وصديقتي، اللهم لا تحني لها ظهراً ولا تعظم عليها أمراً يارب أسعد قلبها وأطل عمرها وأبعد عنها كل أذى.

يا رب إنها صديقتي، وأحب النعم على قلبي، اللهم إني أستعيذك من تعبها وحزنها وضيقتها، فاحفظها بعينك التي لا تنام.

ربِّ بارك في عمرها ومالها وصحتها، اللهم ارزقها الرزق الحلال، ولا تُفجعها بعزيز يا رب العالمين.

يا رب إن قلب صديقتي جزء مني إن مسه ضيق أضيق أضعافه يارب استودعتك قلبها ومن في قلبها يارب تولهم برحمتك وأنزل الراحة عليهم أنت القادر على كل شيء.

يا رب إنها صديقتي التي أحب اللهم لا تدع لها موضع ألم إلا وقد شفيته اللهم طهر جسدها من التعب ربي استودعتك إياها اللهم اشفها وعافها يارب.

اللهم اشفِ صديقتي وزدها قوة.

اللهم طهِّر جسدها واسكب عليها أنهاراً من الراحة يا رب العالمين.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك يا شافي المريض بقدرتك اللهم اشفِ صديقتي شفاء لا يغادر سقماً.

اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.

دعاء لصديقتي بالسعادة

اللهم اجعل صديقتي من أسعد خلقك وبشرها بالأقدار السعيدة بقدر حبي لها واحفظها لي يا رب.

اللهم أسعد قلب صديقتي واجعل الراحة في قلبها.

اللهم يا رب أسعد قلب صديقتي فلانة وحقق أمانيها وأرح قلبها وأبعد عنها كل ضيق.

اللهم أسعدها وارزقها الفردوس الأعلى ووالديها وكل من تحب بدون حساب ولا سابق عذاب.

اللهم اكتب لصديقتي خير الحياة بسعادة وهناء.

يا الله يا من بيدك الخير أسألك أن تحي صديقتي حياة السعداء وأن تكتب لها خير ما كتبته لعبادك الصالحين يا رب.

اللهم أسعد صديقتي يا رب.

يا رب أسعد قلب صديقتي وأرح قلبها.

أدعوك يا الله أن ترسم السعادة والفرح في قلب صديقتي.

اللهم احفظ لي صديقتي من كل أذى.

اللهم اجعل صديقتي من أسعد خلقك وبشرها بالأقدار السعيدة بقدر حبي لها واحفظها لي يا رب.

اللهم أسعد قلب صديقتي واجعل الراحة في قلبها.

اللهم يا رب أسعد قلب صديقتي فلانة وحقق أمانيها وأرح قلبها وأبعد عنها كل ضيق.

اللهم أسعدها وارزقها الفردوس الأعلى ووالديها وكل من تحب بدون حساب ولا سابق عذاب.

اللهم استودعتك قلب صديقتي فلا تجعل الحزن يمكث فيه واستودعتك ابتسامة ثغرها، اللهم أسعدها وأرح قلبها واجعلها من أسعد خلقك يا رب.

دعاء لصديقتي قصير

اللهمّ يا رب بقدرتك التي حفِظتَ بها يونس في بطنِ الحوت، ورحمتك التي شَفيتَ بها أيوبَ بعد عظيم الابتلاء، ألّا تُبقي لها همًا، ولا حزنًا، ولا ضيقًا، ولا سَقَمًا، وإن كانت قد أصبحت بحزنٍ فأمسِها بفرح، وإن كانت قد نامت على ضيقٍ فأيقظها على فرج، وإن كانت بحاجةٍ فلا تكِلها لسواك، واحفظها لمن يحبها، واحفظ لها من تُحب.

يا رب إن بات قلب صديقتي في ضيقٍ دون علمي، فأبعِد عنها كلّ ضيق، اللهمّ أرِح قلبها وفكرها بما أنت أعلم به، واجعلها أسعد خلقك، واجبر كسر قلبها، ورُدّها إليك ردّاً جميلاً، ونعِّمها بلذّة القرب منك ومناجاتك.

اللهمّ إن كانت صديقتي مهمومةً فامنحها فرحًا، وإن كانت مكسورةً فامنحها قوّة، وإن كانت بحاجةٍ فلا تكِلها لسواك.

دعاء لصديقتي المتزوجة

دعاء لحفظ أبناء صديقتي المتزوجة اللهمّ افتح على أولاد صديقتي فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السّماء والأ ض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهمّ يا معلّم موسى عليه السّلام علّمهم، ويا مفهّم سليمان عليه الصلاة والسّلام فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

اللهمّ يا رب علّم أبناء وبنات صديقتي ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، اللهمّ إنّي أسالك لهم قوّة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذّهن، اللهمّ اجعلهم هُداةً مهتدين. اللهمّ اجعل أبناء صديقتي أوفر عبادك حظًّا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون، اللهمّ اجعلهم حفظةً لكتابك، ودُعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمّد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ يا رب ارزق أبناء صديقتي المعلّم الصّالح، والصُّحبة الطيّبة، وارزقهم القناعة والرّضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك.

دعاء لصديقتي بالتوفيق في حياتها تويتر

اللهم بحق اليوم اللهم صَديقتي وقَلب صَديقتي وكُل شيء بَعد ذلك هَيّن، كن مَع صديقتي يارب اللهم أني استودعتك قلب صديقتي من كل هم يثقله او حزن يؤذيه، اللهم ارح قلبها وبالها ليطمئن قلبي.

يارب سّر قلبها بفرحة تغنيها عن كُل تعب عوضها بالأجمل دائمًا وسّر خاطرها اللهُم أسعد لها قلبها يارب كُن لأماني قلبها ملبيا .

دعاء لصديقتي وأختي

يارب هي أختي وحبيبتي وصديقتي، اللهم لا تحني لها ظهراً ولا تعظم عليها أمراً يارب أسعد قلبها وأطل عمرها وأبعد عنها كل أذى.

يا رب إنها صديقتي، وأحب النعم على قلبي، اللهم إني أستعيذك من تعبها وحزنها وضيقتها، فاحفظها بعينك التي لا تنام.

اللهم طوق قلب صديقتي بصبر وطمأنينة اللهم إني استودعتك وأنت خير من استودعت اللهم أربط على قلبها وكن معهم قوي صبرهم وأجبر كسرهم إنها أختي وحبيبة قلبي كن معها يا الله.

اللهم أختي، صديقتي الأولى، وملجأي الأول اللهم أختي وإن كثر الأصحاب أو قلو، وإن كانوا مكسبا أو خسارات متتابعة، اللهم أختي دائما وأبدا.

دعاء لصديقتي فيس بوك

اللهم بشرها بكل خير وفرح في هذه الأيام المباركة يااا الله.