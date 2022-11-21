بدأ الحدث العالمي لمباريات كأس العالم 2022 في قطر، ومعظم اللاعبين والجمهور نراهم يعيشون في حالة القلق والتوتر الشديد في انتظار نتائج المباريات والخوف من الخروج من مونديال قطر 2022، لذلك قد يلجأ البعض إلى الدعاء، وفي هذا المقال دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم:

دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم

دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم، اللهم إني أستودعك قلوب اللاعبين في مباريات كأس العالم، فاغمرهم بالسعادة، وأستودعك نفوسهم فجنبّها الحزْن والحزَن، وأستودعك أعمارهم اجعلها مديدة في عيشة رغيدة.

اللهم اكتب السعادة اللاعبين في مباريات كأس العالم وذريتهم واجعلهم قريري العين في الدنيا والآخرة يا من لا ترد الداعين.

اللهم يا رافع السماء بغير عمد نراه، ارفع مقام اللاعبين في الدنيا والآخرة، وارزقهم السعادة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم، اللهم إنك واحد أحد، فرد صمد، بيدك رزق كل أحد، اللهم ارزق صحبي السعادة في الدنيا والآخرة، واقض حوائجهم ولا تجعلها في يد أحد، هذا أجمل دعاء التوفيق في مباريات كأس العالم.

يا رب، ارزق لاعبي كرة القدم الذين أحببتهم فيك من الخير أوفره، ومن العفو أعظمهُ، ومن العُمر أجمله.

اللهم اجعل خير أيام أصحابي هو اليوم الذي لاقوك فيه، اللهم إنك أرحم بهم من أمهاتهم، اللهم فحرم عليهم نارك، وارزقهم جنتك، واجمعني وإياهم يوم الدين في عليين على سرر متقابلين.

اللهم إنّا نسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أن توفق لاعبي كأس العالم، وأن تردّ إليهم عافيته، وأن تقويهم إنك أنت الرحمن الرحيم.

دعاء التوفيق والتيسير

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم لا سهل الا ماجعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا.

دعاء قبل ممارسة الرياضة

اللهم يا رب طهر رياضتنا من أصحاب النفوس المريضة وأصحاب النفخة الكاذبة.

اللهم إنا نسألك أن تدار رياضتنا بالأنظمة بدلا الأمزجة.

اللهم إنا نسألك أن تدار رياضتنا بالأنظمة بدلا الأمزجة، اللهم وفق المخلصين الرياضيين وارفع درجاتهم وابعد المفسدين.

دعاء لتسجيل الأهداف

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ .

دعاء للفريق بالفوز

دعاء للفريق بالفوز، اللهم يا أحد يا صمد يا كبير يا متعال يا جبار يا غفار يا ستار يا مالك الملك ذو الجلال والاكرام، وفق اللاعبين في مباريات كأس العالم ويسر الأمور عليه واخفذ جناح الرحمة عليه، وثبت اقدامهم وخفف عنهم الضغط واجعل الأمور سهلة عليهم، وانزع الغم والغمام والخوف من قلوبهم، اللهم ابعث القوة والقدرة في قلوبهم وأجسامهم، اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، فاستجب لنا يا رب العالمين.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

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