البوابة - ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان هي ليلة ثمينة وغالية على الله سبحانه وتعالى فأكثروا فيها من الدعاء، إنها ليلة إجابة، وفيما يلي دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان:

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان

اللهمّ يا أرحم الرّاحمين يا أكرم الأكرمين، أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهمّ اهدنا فيمن هديت، ودلّنا على الصّراط المستقيم، وأرشدنا إلى الطّريق القويم، يا رحمن يا رحيم.

اللهم اجعلنا الذين سامحتهم يوم الجمعة من شعبان فاغفر لهم واقبلهم ونهوا عنهم الرمي، وكتب لهم الجنة برحمتك ربك.

يا رب نسألك يا الله أن تشفي كل المرضي.

اللهمّ يا رب أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران يا ربّ العالمين.

اللهمّ يا رب ارزقنا المغفرة والرّضا، واكتب لنا الأجر العظيم والكبير في الدّنيا والآخرة، اللهمّ ارحم ضعفنا وقلّة حيلتنا، وفرّج همّنا وغمّنا.

اللهمّ في آخر جمعة من شهر شعبان المبارك ندعوك ونرجوك، فأنت رجائنا، وأنت إلهنا لا إله إلا أنت سبحانك إنّا كنّا ظالمين.

يا الله أن ترحم أمواتنا الذين ذهبوا إليك ونحن بحنين إليهم.

اللهم بارك لنا في الأيام المتبقية من شهر شعبان، وبلغنا شهر رمضان، وارزقنا صيامه إيمانًا واحتسابًا.

اللهمّ لا تدع لنا ذنبًا إلّا غفرته، ولا همًّا إلّا فرّجته، ولا حزنًا إلّا أذهبته، ولا حاجةً إلّا قضيتها، إنّك أنت على كلّ شيءٍ قدير.

اللهم في الجمعة الأخيرة من شعبان نسألك أن تكتب لنا صيام رمضان، اللهم قنا شر أنفسنا واعزم لنا على أرشد أمرنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا وما تعمدنا ما علمنا وما جهلنا.

اللهم نسألك باسمك الأعظم الّذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تستجيب دعوانا وألّا تردّنا خائبين، اللهمّ بلّغنا رمضان ونحن بصحّتنا وعافيتنا، واجعلنا ممّن يحيون ليله بالطّاعات ويصومون نهاره، اللهمّ اجعلنا فيه من الصّالحين ولا تجعلنا من الفاسدين، واكتب لنا العتق من النّار يا أكرم الأكرمين، آمين.

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان 2023

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله حمدًا كثير وسبحان الله بكرةً وأصيل، ولا إله إلا الله، أستغفر الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله، اللهم في الجمعة الأخيرة من شعبان بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الصائمين القائمين.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، اللهم أن تجعلنا في آخر جمعة من شهر شعبان من المقبولين والسابقين لأعلى الدرجات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلّها ما ظهر منها وما بطن، اللهم ونجّنا من كلّ الفتن.

اللهم يا رب في آخر جمعة من شهر شعبان نسألك بعزّتك وجلالك أن تغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، اللهم يا كاشف كلّ بلوى اكشف بلوانا، ويا عالم كلّ خفية ارحم ضعفنا وخفايانا.

دعاء ليلة الجمعة

اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك، الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللّهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

اللهم لك الحمد حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

دعاء آخر جمعة من شعبان

اللهم يا رب لا تردّ لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء.

اللهُـمّ اجعلنا ممن عفوت عنهم وغفرت لهم ورضيت عنهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة برحمتك.

اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن جسدنا ولا تشمت بنا الأعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء.

يا حي يا قيوم يا نور يا قدوس يا حي يا الله يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء.

اللهم إليك مددت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبًا وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم أرضني بقضائك، وقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.

دعاء لصديقي المتوفي يوم الجمعة

أدعية للوالدين المتوفين في يوم الجمعة