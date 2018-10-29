رجال هذه الأبراج.. رومانسيين من الدرجة الأولى

الحمل يهوى الحب وتظهر عليه العاطفة لجميع من حوله (shutterstock.com)

لمولود كل برج شخصيته المختلفة عن باقي الأبراج والتي يتميز بها مواليد كل برج، ورغم ذلك هناك بعض الصفات المشتركة عند بعض الأبراج مثل الرومانسية فهناك مجموعة أبراج يحب مواليدها الرومانسية.

برج الحمل

الحمل يهوى الحب وتظهر عليه العاطفة لجميع من حوله، فهو لا يخجل من التعبير عن مشاعره وأيضا سريع الوقوع في الحب، لا يحتاج مواليد الحمل إلى مجهود للتعبير عن حبهم.

الحب والعلاقة العاطفية لكل برج بشكل منفصل

برج السرطان

عاطفيون إلى أقصى درجة ويبحثون دائما عن الأمان والحنان، عندما يجد مولود السرطان ما يبحث عنه لا يتردد في التعبير عن حبه لهذا الشخص الذي منحه الاهتمام.

برج الأسد

ملك الرومانسية، هذا الشخص رغم قوته الظاهرة للجميع إلا أنه يبحث عن الحب والرومانسية في جميع علاقاته وعندما يجد من يبادله المشاعر يعبر عنها بفخر ويتباهى بها ليس ذلك فقط فهو يتنازل عن أخطاء من يحبه في سبيل المشاعر الصادقة.

برج العذراء

الناقد الكبير عندما يقع في الحب لا يعرف الهدوء له طريق، فيحب بكل قوته رغم محاولاته في إخفاء مشاعره لكنه عادة ما يفشل وتظهر عليه.

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برج الميزان

عقله لا يمنعه من الرومانسية فهو يسعى للحب، ويحب من يبادله المشاعر بقوه رغم هدوئه الظاهري إلا أنه يعرف كيف يوصل مشاعره الحقيقية للآخرين.

برج القوس

العاشق المجنون، حبه للمغامرة حتى في الحب فهو شخص حالم وخيالي ومخلص، يعرف كيف يشعل من يحب ويحضر له المفاجآت.

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