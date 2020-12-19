رجيم الكمون لتخسري وزنك سريعاً

تعد فوائد الكمون الصحية عديدة فهو يعمل علي خسارة الوزن وله فائدة كبيرة في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وهو أيضا غني بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحمي جسمك وتقدم له الكالسيوم والحديد وغيره

نقدم بعض الوصفات الفعالة الكمون في خسارة الوزن

خلطة الليمون والكمون:

قومي بغلي كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من بذور الكمون وحركي المزيج جيداً. اطفئي النار واضيفي بعدها حبة الليمون المقطعة الى شرائح، واتركي الخليط طوال الليل. في الصباح قومي بتصفيته جيداً وشربه بشكل يومي، وستلاحظين فوائد الكمون للتنحيف وللحصول على جسم سليم

خلطة الكمون واليانسون:

بعد طحن ملعقة من حبوب الكمون مع ملعقة طعام من حبوب اليانسون معاً، قطّعي حبة ليمون الى شرائح. وبعد تسخين نصف ليتر من الماء على النار، اضيفي اليه الحبوب المطحونة وشرائح الليمون. اتركي هذا الخليط حوالى 15 دقيقة ثم قومي بتصفيته، وواظبي على شربه 3 مرات في الاسبوع وستلاحظين فوائد الكمون للتنحيف ولخسارة الوزن

طريقة ريجيم الكمون ولا يتطلب رجيم الكمون القسوة أو حرمان النفس من تناول الغذاء، وليس له نظام غذائي وحيد لابد من إتباعه. اعتمدي فقط نظام عذائي متوازن، نظّمي مواعيد تناول الوجبات وتناولي مشروب الكمون للتنحيف قبل كل وجبة

امزجي كأس من الماء الساخن مع عصير نصف ليمونة وملعقة كبيرة من الكمون المطحون ونصف ملعقة من الزنجبيل المطحون واتركي المزيج ليصبح فاتر. اشربي كوب واحد قبل كل وجبة بقليل!

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