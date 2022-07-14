رجيم صحي لتخفيف الوزن بعد عيد الأضحى، من المعروف أن عيد الأضحى يكثر به الوجبات الدسمة مثل اللحوم الغنية بالدهون والمعلاق التي تسبب زيادة في الوزن ولا سيما الحلويات المليئة بالسعرات الحرارية العالية، مثل المعمول والغريبة وغيرها الكثير، لذلك نجد أن معظم السيدات والرجال أيضاً يتجهون لاتباع رجيم صحي لتخفيف الوزن بعد العيد والحصول على جسم رشيق ممشوق بعيداً عن بروز الكرش والكيلو جرامات المكتسبة.

رجيم صحي لتخفيف الوزن بعد عيد الأضحى

شرب الماء بكميات كثيرة، وخصوصاً قبل تناول الوجبات بساعة تقريباً، لأنه الماء يزيد من حرق الدهون.

النوم جيداً، أن لا تكون ساعات النوم أقل من 6 ساعات.

من الأفضل تناول الكافيين مرة واحد في اليوم وبدون إضافة السكر.

ممارسة الرياضة بشكل يومي وإذا كنت من الاشخاص الذين لا يرغبون بممارسة الرياضة حاول أن تمشي على الأقل 3 مرات في الأسبوع لمدة 20 دقيقة.

تناول الخضار بشكل يومي.

تناول الفواكة يومياً نوعين من الفواكة تعتبر كافية وهي تعوضك عن تناول السكريات.

التأكد من فحص فيتامين د، لأنه انخفاض مستويات فيتامين د في الدم يؤدي إلى زيادة الوزن.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر.

عدم تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة المحمولة.

التقليل من استهلاك الملح لأنه يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم واستبداله الملح بالأعشاب والبهارات.

زيادة الألياف والبقوليات والخضار والفواكة لأنها تساهم على الشعور بالشبع لفترة أطول.

يفضل تقسيم الوجبة الرئيسة إلى أربع وجبات لخسارة الوزن.

نصائح للتخلص من الكرش في أسبوع واحد

التوقف عن السكريات واستبدالها بالتمر والفواكة

تقليل الملح

تناول الزبادي

يحتوي الزبادي لأنها تحسن صحة الأمعاء وتعزيز وظيفة المناعة.

شفط البطن أثناء الجلوس

تناول الأسماك مرة كل أسبوع لأنه يحتوي على أوميجا 3.

شرب القرفة والزنجبيل

تناول الألياف القابلة للذوبان

تناول حمية غنية بالبروتين

تقليل مستويات التوتر

الحصول على قسط كافي من النوم المريح

شرب الشاي الأخضر

الصيام المتقطع من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن ودهون البطن.

نظام غذائي للتخلص من الوزن الزائد بسرعة

وجبة الإفطار تيركي مع لبنة مع خبز الأرز وبجانبه صحن خضار حسب رغبتك مثل خيار، بندورة، جزر، خس، جرجير.

سناك موزة أو 3 حبات من التمر مع 13 حبة من اللوز الني وشاي أخضر.

وجبة الغذاء سمك مشوي أو صدورة دجاج أو تونا مع طبق من السلطة المشكلة.

سناك شاي أخضر أو نوع آخر من الأعشاب مثل اليانسون أو الميرمية مع قطعتين من البسكويت الدايجستف.

وجبة العشاء لبن زبادي مع تمر أو مع خضار، أو حبتين من الفاكهة مثلاً أناناس وحبتان من المشمش.

رجيم صحي لتخفيف الوزن للرجال

رفع الأوزان للتخلص من دهون البطن.

اتباع نظام غذائيّ منخفض السعرات الحرارية

الإكثار من تناول الحبوب الكاملة لأنها تحتوي على الألياف التي تَزيد من الشعور بالشبع.

تجنب شرب الكحول لأنها تزيد من الدهون في منطقة البطن.

إضافة البروتين والألياف إلى نظامك الغذائي

شرب الماء بكثرة

أطعمة تجنبها أثناء الرجيم

المقالي

البطاطا المقلية

المشروبات ذات المحتوى العالي بالسكر مثل البيبسي والعصائر المصنعة

الخبز الأبيض

الكيك

الحلويات

المثلجات

عصائر الفواكه

الكحول

البيتزا

المعجنات

مشروبات القهوة عالية السعرات الحرارية

فوائد تناول اللحوم في عيد الأضحى

رجيم عيد الأضحى 2022