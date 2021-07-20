عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين (والعيد الآخر هو عيد الفطر)، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

ويعدّ هذا العيد أيضاً ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

مدته شرعاً أربعة أيام على عكس عيد الفطر الذي مدته يوم واحد ؛ فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى"»، وروى الترمذي في سننه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدنا أهلَ الإسلامِ، وهيّ أيامُ أكلٍ وشربٍ"»، فمن هذا الحديث نستنتج أن العيد يومان يوم للفطر ويوم للأضحى، لكن يلحق بالأضحى أيام التشريق الثلاثة، فيصبح مدته أربعة أيام، ولهذا فإن جمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام.

في عيد الأضحى يرغب الكثير من السيدات من التخلص من الوزن الزائد بسرعة للإستمتاع بلبس العيد وللتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ويعتمد الريجيم بشكل أساسي على البروتينات مع الإقلال من النشويات والسكريات ،ومع إتباع الريجيم يمكنك انقاص الوزن 5 كيلوجرام خلال ثلاث أيام.

رجيم عيد الأضحى 2021

رجيم عيد الأضحى 2021 عند الاستيقاظ

2 كوب ماء مع نصف ليمونة

رجيم عيد الأضحى 2021 الإفطار

1 كوب من الشاي أو القهوة + 4/1 كوب لبن خالي الدسم أو 2 ملعقة كريمر

+ 1 كعكة أو 2 بيتى فور

أو2 توست +1 جبنة + ملعقة مربى (باقي أيام الأسبوع بعد العيد

رجيم عيد الأضحى 2021 السناك: (بعد ساعتين)

1 فاكهة

رجيم عيد الأضحى 2021 الغذاء

قطعة بروتين مشوي أي نوع في حجم 120 جرام (نصف كف اليد)

+ سلطة + خضار

رجيم عيد الأضحى 2021 السناك: (بعد ساعتين)

كوب من الليمون أو الجيلي السادة

رجيم عيد الأضحى 2021 السناك: (بعد ساعتين)

كوب من الزبادي خالي الدسم

رجيم عيد الأضحى 2021 العشاء

بيضة أو تونة أو 2 لانشون فراخ

أو 3 ملاعق جبنة فيتا لايت + سلطة

بطاقات تهنئة عيد الاضحى المبارك

مسجات عيد الاضحى 2021