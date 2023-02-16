رحلة الإسراء والمعراج 2023

البوابة - الإسراء والمعراج هي فرع من الإيمان بقدرة الله ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسراء والمعراج تم بالروح والجسد لأنه هدف الرحلة هي إظهار قدرة الله.

رحلة الإسراء والمعراج وقعت هذه الحادثة الدينية في سنة 10، وكان عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينها 50 عامًا، الإسراء والمعراج فرع من الإيمان بقدرة من الله تعالى ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف من هذه الرحلة هو إظهار قدرة الله تعالى والتحدي الأكبر بالروح والجسد والإعجاز لو بالروح لكن يجب أن تؤمن أن قدرة الله عظيمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم غالي على الله.

سبب رحلة الإسراء والمعراج

سبب رحلة الإسراء والمعراج أنه عندما ذهب النبي محمد إلى الطائف وقام اهل المدينة بايذائه ورموا الحجارو عليه، في هذا الوقت دعا النبي هذا الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، إن لم يكن بك عليّ غصب فلا أبالي.

لجار رد الله بـ رحلة الإسراء والمعراج كأن ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الأرض اذوك تعالى لترى مقامك في السماء.

هدف رحلة الإسراء والمعراج

تكريم النبي صلى الله عليه وسلم

تطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم

حفظ التسامح في قلب النبي صلى الله عليه وسلم

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 يصادف يوم السبت الموافق 27 رجب 1444 الموافق 18 فبراير ميلادي.

قصة الإسراء والمعراج

يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نائماً في بيت عمتي عاتكة، فجائني جبريل وأيقظني، فطفت بالبيت ثم أتى بالبراق وهو حيوان يطير لا يعرفه البشر، فحملني عليه ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته حتى وصل بي إلى المسجد الأقصى.

وصل النبي المسجد الاقصى ليلاً، تخيل النبي في القدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأفصى الذي باركنا حوله.

ربط النبي البراق في حائط عند المسجد الاقصى لأنه طريقة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها اتقان، لا يعرف أن يعيش إلا بالاتقان، وللأسف حائط البراق الآن هو حائط المبكى.

دخل النبي المسجد الاقصى ووجد اجتماع رهيب أعظم اجتماع في التاريج، كل الأنبياء الله من آدم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، تخيل يا عزيزي القارىء المشهد 2400 نبي و300 رسول منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم ليصلون معه في المسجد الاقصى.

لماذا نزلوا جميع الأنبياء والرسل إلى المسجد الاقصى؟

صلة الماضي بالحاضر والمستقبل، كأن الإسلام هو الخيط الذي يربط ويجمع بين الأديان كلها منتهى التعايش برحمة، لكن من الذي سوف يصلي إمام، فقال جبريل: تقدم يا محمد صلي بالأنبياء إماماً، وسوف يصلي وراه سيدنا عيسى، موسى، داود، سليمان لأن من سوف يكون هو المسئول عن المسجد الأقصى.

لقى النبي في كل سماء من السموات نبي من الأنبياء:

في السماء الاولى: آدم

في السماء الثانية يحي وعيسى

في السماء الثالثة: يوسف

في السماء الرابعة: إدريس

في السماء الخامسة: هارون

في السماء السادسة: موسى

في السماء السابعة: سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

ويتقدم النبي ويرتقي أكثر بعد السماء السابعة ومعه جبريل عليه الصلاة والسلام، ويقف جبريل ويقول لسيدنا محمد تقدم يا محمد وحدك فأنت إذا تقدمت اخترقت، وأنا إذا تقدمت احترقت.

وصل النبي إلى سدرة النتهى للقاء الله، كلم الله بلا واسطة مثل موسى عليه السلام، وهناك فرض الله علينا الصلاة العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء في المعراج ، معراج المؤمن الصلاة.

الفرق بين الإسراء والمعراج

الإسراء خروج النبي في الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج صعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العليا.

رحلة المعراج هي الرحلة السماوية التي عرج وصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسماء ورأى عند كل سماء نبي من الأنبياء واطلع على الغيب والجزاء على بعض الأعمل حتى صعد للسماء السابعة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى.

الإسراء والمعراج هي رحلة لجبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم من رب الخلق فحينما هاجمه أهل الارض وسبوه وضربوه، فتح الله له أبواباً من المعجزات في الأرض والسماء.

​فضل ليلة الإسراء والمعراج

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إمامًا للأنبياء هي أكبر دليل على أنه خاتم المرسلين وشهيدًا على الناس.

جزاء صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثباته على الكفار، ولفراق أحبته.

تعد دعمًا نفسيًا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجته، خديجة، وعمه أبو طالب رضي الله عنهما.

تكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واطلاع على الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله.

كشفت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يحظَ بها أحد من أهل السماوات والأرض.

ليلة الإسراء والمعراج هي اختبارًا لصبر المؤمنين وصدقهم في اتباعهم لدعوة الإسلامية، لأنها فوق مستوى العقل البشري.

ثقة أبو بكر الصديق بالرسول كانت كبيرة، فقد ثبت في هذا الموقف عندما كذبه الكثير من أهل مكة وارتدوا عن دينهم.

أثبتت أن كل الأنبياء يعبدون الله عز وجل وهم إخوة ودينهم واحد.

​فضل ليلة الإسراء والمعراج أنها دلت على أهمية ومكانة المسجد الأقصى وأيضاً أهمية المحافظة عليه والعمل على استعادته مرة أخرى.

ليلة الإسراء والمعراج هي نقطة تحول في طريق الدعوة إلى الله.

أثبتت نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه.

دعاء ليلة الاسراء والمعراج مستجاب

يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني، اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

اللهم يا رب يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى.

اللهم يا رب ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ».

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

هل الدعاء مستجاب ليلة الإسراء والمعراج؟

نعم الدعاء مستجاب ليلة الإسراء والمعراج فقد ورد عن العلماء أنه لم يأت في الكتاب والسنة ما يفيد بأن الدعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب، كما جاء في الدعاء حال السجود، أو في الثلث الأخير من الليل، ولم يرد عن السلف الصالح أنهم خصوها بشيء من العبادات لا دعاء، ولا صلاة ولا غيرها.

عبارات عن الإسراء والمعراج 2023

كلمات عن الإسراء والمعراج قصيرة