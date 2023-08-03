رحمة رياض بإطلالة الأميرة ياسمينة من ديزني بأنامل تشارلوت تيلبوري

اشتهرت خبيرة المكياج البريطانية الأيقونية تشارلوت تيلبوري بمنتجاتها ذات الألوان الخلابة والجودة الإستثنائية التي جعلت منها علامة التجميل الأولى في العالم بلا منازع خلال العامين الاخيرين وعلامة المشاهير المفضلة التي لا يستغني عنها أشهر الشخصيات من حول العالم من أمل كلوني إلى الأميرة كيت وبيونسيه.

وتميزت علامتها التي أطلقتها بعد خبرة طويلة في التعامل مع المشاهير حول العالم بأسره، وقد تألقت الفنانة رحمة رياض بإطلالة الأميرة ياسمينة في أحدث حملة أطلقتها خبيرة الماكياج المعروفة.

ما قصة التعاون بين رحمة رياض وتشارلوت تيلبوري؟

جاءت هذه الحملة الجديدة احتفالا بمناسبة 100 سنة على تأسيس عالم وولت ديزني، و 10 سنوات على إطلاق علامة تشارلوت تيلبوري، وقد تعاونت خبيرة التجميل العالمية مع 10 أشخاص من مجالات مختلفة يميزهم اختلافهم عن بعضهم البعض ليتقمصوا شخصيات رئيسية من ديزني الكلاسيكية.

ولهذه المرة، ظهرت المغنية العراقية رحمة رياض بإطلالة الأميرة ياسمينة من فيلم علاء الدين بشكل ساحر وخلاب. حيث أطلت بمنتجات كاملة من علامة تشارلوت بماكياج عيون شرقي وداكن وانيق وأحمر شفاه نيود لامع وملابس وتسريحة منسوخة من شخصية ياسمينة بشكل متطابق.

تفاصيل المجموعة الجديدة

في هذه المناسبة، وتزامناً مع هذه الحملة، أطلقت العلامة مجموعة من منتجاتها الأكثر شهرة في إصدار محدود بتصميم مزين بصورة تينكر بيل، ويضم هذا الإصدار حقيبة ماكياج صغيرة مزينة بالكريستال، مع كريم الترطيب الشهير Magic Cream، مع المنتج الأشهر من العلامة وهو Beauty Light Wands المتوفر بدرجة لامعة اسمها Spotlight ولونين آخرين وهما الوردي والذهبي واللذان أنصحكم بالحصول عليهم لإطلالة يطغى عليها التألق الوردي.

كما أطلقت العلامة فيلما قصيرا حولت فيه شارلوت تلبوري نفسها إلى شخصية من شخصيات ديزني بمساعدة تنكر بيل. وقالت تشارلوت عن هذا التعاون “أنا متحمسّة للغاية لأني أخيرا سأكشف عن أكبر أسراري – تعاون ساحر حقا مع ديزني! لقد نشأت وأنا أشاهد القصص الخيالية وأُغمر نفسي بأراضي العجائب التي ابتكرتها ديزني، حتى أنني أطلقت على نفسي اسم جينجيريلا. لطالما استمددت الإلهام من سحر وتألق الشخصيات والقصص المحبوبة”.