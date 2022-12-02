تحتفل دولة الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من ديسمبر، ويعتبر اليوم الوطني الإماراتي من الأيام التي يحتفل بها جميع المواطنين في ذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو من الأيام الذي يقوم المواطنين بالاحتفال به عن طريق نشر الفيديوهات، الصور، وضع الأغاني، الأشعار، القصائد الجميلة، عمل حلويات في المنازل، ارتداء ملابس تناسب هذا اليوم، لذا نقدم لكم قصائد عن اليوم الوطني الإماراتي:

قصائد عن اليوم الوطني الإماراتي

يا علمنا رف في عالي السما ** رافعينك صانعين الاتحاد

يبذلون ويفتدونك بالدما** شعبك وجندك إذا حق الجهاد

نته ثوب العز فيك اتجسّما ** فأربعة الألوان يا رمز البلاد

فيك الأبيض للسلام وتسلما ** والحمر رمز البطولة والجلاد

ولونك الأخضر ربوعك والحمى ** والمعادي من سوادك في حداد

لك خليفة حاميٍ وامعظّما ** إنت في قلبه وعينه والأياد

استلمك إمعززٍ وإمكرّما ** من يمين الشيخ زايد بالحياد

كن حبر المجد عنك اتكلّما ** إبحروف النور عن حبر المداد

دوم ع الرايات سر وإتقدّما ** مثل شعبك لي عيهم الاعتماد

نحتفل بك والوطن يترنما ** باسمك الغالي ليوم الاتحاد

كن زايد ف السّما يتبسّما ** وكلّما رفرفت يفرح بالوكاد

قصائد عن اليوم الوطني الإماراتي

قصيدة يا بيرق العز

يا بيـرق العز يا مْوحّد بيارقنا.. قايد وطنّـا رفعك بوسط خافقنا

شامخ وعالي ترفرف في سما غالـي.. ما حد يقدر على عزك يسابقنا

قصيدة يا علمنا للشاعر عبد الله بن شخبوط

يا علمنا نعشق ألوانك.. يا شموخ العز والهيبة

نرخص الدنيا على شانك.. كل منا طفل وشيبة

رمزنا.. والمجد نيشانك.. والوطن وياك نمشي به

طولتك من طولة أوطانك.. يا علم والنصر تاتيبه

قصيدة علم داري للشاعر خميس بن بليشة

ودي ألوِّن هالسما باربع ألوان..

تبقى لعلمنا سارية والعلم فوق

يصافح بكفينه نجوم وامزان..

وصفحة جبينه في سما عزه بروق

قصيدة الرمز الأشم

للي مثلك ما تليـق الاّ القـمم..

والقـمم ما تقبل الاّ بالعظيم

إرفل بعزك ومجدك يا علم..

يا فخر دار المكارم يالحشيم

قصيدة عن يوم العلم الإماراتي

يا علمنا نعشق ألوانك.. يا شموخ العز والهيبة

نرخص الدنيا على شانك.. كل منا طفل وشيبة

رمزنا.. والمجد نيشانك.. والوطن وياك نمشي به

طولتك من طولة أوطانك.. يا علم والنصر تاتيبه

يا بيـرق العز يا مْوحّد بيارقنا.. قايد وطنّـا رفعك بوسط خافقنا

شامخ وعالي ترفرف في سما غالـي.. ما حد يقدر على عزك يسابقنا

يا علمنا نعشق ألوانك.. يا شموخ العز والهيبة

نرخص الدنيا على شانك.. كل منا طفل وشيبة

رمزنا.. والمجد نيشانك.. والوطن وياك نمشي به

طولتك من طولة أوطانك.. يا علم والنصر تاتيبه

للي مثلك ما تليـق الاّ القـمم..

والقـمم ما تقبل الاّ بالعظيم

إرفل بعزك ومجدك يا علم..

يا فخر دار المكارم يالحشيم

ودي ألوِّن هالسما باربع ألوان..

تبقى لعلمنا سارية والعلم فوق

يصافح بكفينه نجوم وامزان.

وصفحة جبينه في سما عزه بروق

أجمل عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي

رسائل تهنئة باليوم الوطني الاماراتي 51