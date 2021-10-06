مناسبة عيد المولد النبوي الشريف هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والذي كان في 12 ربيع الأول أو 17 ربيع الأول حسب المنظور الشيعي.

يحتفل المسلمين المولد النبوي الشريف في كل عام ببعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية في المولد النبوي الشريف من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

حلويات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 2021

وبمناسبة المولد النبوي الشريف تهنئة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف حيث يحتفل العالم بمولد سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكثرون في هذا اليوم من الصلاة والسلام عليه وقراءة القرآن والعبادة وأكل الحلوى وتهنئة الأصدقاء والأقارب والجيران ويقدم "موقع بوابة الشرق الأوسط "خالص التهاني للمسلمين داعين المولى عز وجل أن يجعلها سنة خير على الجميع:

دعاء المولد النبوي الشريف

رسائل ذكرى المولد النبوي الشريف 2021

بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

معايدة المولد النبوي الشريف عسى درب الهنا دربك وبهاليوم يمتحى ذنبك وأبعث تهنئة بهالمولد من قلبي إلى قلبك.

إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها.

ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر؟ أم أقول للشمس أهلًا يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

في ليلة فاح فيها العود وغنى القمر وانتشى الكون فرحًا وهلل معه البشر وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر وشق ظلام الليل ونور خير البشر لفوه في الحرير عجبًا كيف يلف القمر أم كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر.

هالمرسل يا لتنشد عنه ما بالعالم أثمن منه بسمه العالم ظل يتغنى وبميلاده الكون اتغنى.

تهاني المولد النبوي الشريف للغالين أغلى هدية معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية.

كل القلوب إلى الحبيب تميلُ ومعي بهذا شاهد ودليلُ، أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيلُ، هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين نبيًا.

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

بالعود والبخور برشات العطور نهنئكم ميلاد الرسول.

بعشق محمدي وضياء علوي ونور فاطمي، نبارك لكم هذه الليلة ونسألكم الدعاء.

زهور وبخور لأحلى الناس تدور، بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور. نهنئكم.

ذكر الرحمن عطر للحياة وفتح الأرزاق، أسعد الله صباحك وبارك لك يومك..

أجمل الزهور وأحلى البخور بمناسبة مولد النور سيدنا محمد وآله البدور.

بالمسك والعود نمسي وبالمولد نهني ونقول لك يا أغلى الناس عش متهني.

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء .. متباركين .

تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية وشذى الولاية العلوية .. كل عام وأنتم بخير .

سلاما حكى في الحسن درا وجواهرا تفوح به الأكوان مسكا وعنبرا … نهنئكم بالمولد .

ما بال مكة شعشعة حتى توارى الفرقد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد.

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤادي .

يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام .

موعد إجازة المولد النبوي 2021

إجازة المولد النبوي الشريف الاثنين الموافق 18 أكتوبر المقبل .

عطلة المولد النبوي 2021

المولد النبوي الشريف يوم واحد (12 ربيع الأول 1443) على أن يتم ترحيلها إلى 21 أكتوبر عام 2021 ، و 8 أكتوبر 2022.

تاريخ عيد المولد النبوي الشريف 2021

المولد النبوي 2021 (الأردن). من المساء:الاثنين 18 تشرين الأول حتى المساء: الثلاثاء 19 تشرين الأول

كلمات تهنئة المولد النبوي الشريف

نصبح ونمسي على أحبابنا بأنوار النبي الغالي.

اللهم صل صلاةً كاملةً تامّةً على نبي الرحمة الذي أرسله ربه رحمةً للعالمين، ونورًا مُبينًا لمن أراد أن يهتدي.

كل عام وأحبابي بخير بمناسبة قدوم المولد النبوي.

النبي هو القدوة والمثل الأعلى لكل من أراد أن يكون إنسانًا.

بالعود والبخور ورشات العطور نهنئكم يا غالى الناس بميلاد الرسول.

اجمل الصور عن المولد النبوي الشريف

قصة المولد النبوي الشريف

روى علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن رجاله قال: «كان بمكّة يهودي يقال له يوسف، فلمّا رأى النجوم تُقذف وتتحرّك ليلة ولد النبي(صلى الله عليه وآله) قال: هذا نبي قد ولد في هذه الليلة؛ لأنّا نجد في كتبنا إنّه إذا ولد آخر الأنبياء رُجمت الشياطين وحُجبوا عن السماء.

فلمّا أصبح جاء إلى نادي قريش فقال: هل وُلد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: قد ولد لعبد الله بن عبد المطّلب ابن في هذه الليلة، قال: فاعرضوه عليَّ. فمشوا إلى باب آمنة، فقالوا لها: أخرجي ابنك، فأخرجته في قماطه، فنظر في عينه وكشف عن كتفيه، فرأى شامة سوداء وعليها شعيرات، فلمّا نظر إليه اليهودي وقع إلى الأرض مغشياً عليه، فتعجّبت منه قريش وضحكوا منه.

فقال: أتضحكون يا معشر قريش؟ هذا نبي السيف، ليبيرنكم، وذهبت النبوّة عن بني إسرائيل إلى آخر الأبد. وتفرّق الناس يتحدّثون بخبر اليهودي».

قالت أُمّه السيّدة آمنة: لمّا قربت ولادة رسول الله(صلى الله عليه وآله) رأيت جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي، فذهب الرعب عنّي، وأتيت بشربة بيضاء وكنت عطشى فشربتها، فأصابني نور عال.

ثمّ رأيت نسوة كالنخل طوالاً تحدّثني، وسمعت كلاماً لا يشبه كلام الآدميين، حتّى رأيت كالديباج الأبيض قد ملأ بين السماء والأرض، وقائل يقول: خذوه من أعزّ الناس... فخرج رسول الله(صلى الله عليه وآله) رافعاً إصبعه إلى السماء.

ورأيت سحابة بيضاء تنزل من السماء حتّى غشيته، فسمعت نداءً: طوفوا بمحمّد شرق الأرض وغربها والبحار، لتعرفوه باسمه ونعته وصورته.

ثمّ انجلت عنه الغمامة، فإذا أنا به في ثوب أبيض من اللبن، وتحته حرير خضراء، وقد قبض على ثلاث مفاتيح من اللؤلؤ الرطب، وقائل يقول: قبض محمّد على مفاتيح النصرة والريح والنبوّة.

ثمّ أقبلت سحابة أُخرى فغيّبته عن وجهي أطول من المرّة الأُولى، وسمعت نداءً: «طوفوا بمحمّد الشرق والغرب وأعرضوه على روحاني الجنّ والأنس والطير والسباع، وأعطوه صفاء آدم، ورقّة نوح، وخلّة إبراهيم، ولسان إسماعيل، وكمال يوسف، وبشرى يعقوب، وصوت داود، وزهد يحيى، وكرم عيسى».

قالت السيّدة آمنة: «لمّا حملت به لم أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل، فرأيت في نومي كأنّ آتٍ أتاني فقال لي: قد حملت بخير الأنام، فلمّا حان وقت الولادة خفّ عليّ ذلك حتّى وضعته، وهو يتّقي الأرض بيديه وركبتيه، وسمعت قائلاً يقول: وضعت خير البشر، فعوّذيه بالواحد الصمد من شرّ كلّ باغ وحاسد».

قال ابن عبّاس: «لمّا كانت الليلة التي وُلد فيها النبي(صلى الله عليه وآله) ارتجّ إيوان كسرى، وسقط منه أربعة عشر شرافة، وغاضت بحيرة ساوة، وانقطع وادي السماوة، ولم تجرِ بحيرة طبرية، وخمدت بيوت النار».

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