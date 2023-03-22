البوابة - يبحث الكثير من الناس عن رسائل رمضان لمشاركتها مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل لإدخال السعادة والفرحة على قلوبهم وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك 2023.
رسائل رمضان للأهل والأصدقاء
- كل عام وأنتم بألف ألف خير.
- الله يزيد هالوجه المنور نور، ويعطيه من حلا الحور، ويبلغه رمضان وهو مسرور.
- جعل الله رمضان 2023 تفريجًا عليكم، وفك الله فيه كربكم وأزال أحزانكم.
- رمضانكم كريم وكل عام وأنتم به مستبشرين بكل خير يا رب.
- يا قارئ الرسالة رمضان كريم قواك الله على صيامه وجعلك قادرًا على تأدية الأمانة.
- أحمل إليكم باقة من أجمل زهور العبير وأهنئكم برمضان.
- من أجمل رسائل رمضان للأهل والأصدقاء، اللهم بشر قارئ الرسالة بصوم رمضان، واغفر له ذنوبه، واجعل له مكان في أعلى الجنان.
- يارب بلغنا رمضان واكتب لنا فيه الخير والغفران، اللهم فك كربنا وهون على قلوبنا رمضانكم سعيد.
- كل عام وأنت إلى الله أقرب .. ولفعل الطاعات أسبق .. وإلى الجنة أرغب
- بلغك الله العشر .. ورفع عنا وعنك الشر .. وأكرمك بليلة القدر .. وأسعدك طول الدهر
- أهديك عطر الورد وألوانه، وارسل جواب أنت عنوانه، وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه
- لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول: رمضان مبارك قبل كل البشر
- عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك.
- تهنئة بمناسبة رمضان 2023، ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك: "كل رمضان وأنت بخير".
- أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار .. وصحبة الاخيار .. ورحمة الغفار .. وجنة الأبرار
- الله يملأ قلبى وقلبك بالقرآن ويجمعنى بك فى ظل الرحمن .. ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان .. ويجمعنا ومن يحبنا فى دار الجنان
- رفع الله قدرك .. وفرج كربك .. وبلغك شهرك الذى أحبه ربك .. ودمت لمن أحبك
- نسأل الله أن يجعله علينا خير شهر وبركة وأن يمن علينا بالخير وأن يغفر ذنوبنا كاملة وأن يوفقنا إلى صيامة وقيامة.
- غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين ووفقك فى شهر الصائمين
- إذا سبقتنى بالتهنئة فهذا لكرم اخلاقك وفضلك. وإن سبقتك فذلك لمكانتك وقدرك. لك منى كل الود والتقدير والاحترام ورمضان كريم.
- رمضان كريم 2023، أسال الله لك راحة تملئ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضى ربك وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرحا يمحو همك وإيمانا يشرح صدرك ونورا يعلو وجهك.
- تهنئة ممزوجة بايات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان المبارك.
- رسائل رمضان للأهل والأصدقاء، بريحة العطر والمسك والعود .. رمضان علينا وعليكم يعود .. شهر الخير والكرم والجود .. تهاني لكم من قلب ودود.
رسائل وتهاني رمضان 2023
- أبارك لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وللأسرة الكريمة أسمى التهاني والأمنيات بصيام مقبول وذنب مغفور وأعمال مرفوعة.
- اللهم يا رب بلغنا رمضان بلوغاً يهذب نفوسنا ويطهر قلوبنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار يا أرحم الراحمين كل عام وأنتم بخير.
- أهدي أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
- مبارك عليكم رمضان كريم، أعاده الله عليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.
كلام حلو عن رمضان
- أرسل سلامي مع الطير وأسبق الغير وأقولك كل رمضان وأنت بألف الف خير.
- رمضان هو السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها والساعات أوراقها، وأنفاس العباد ثمرتها، شهر رجب أيام توريقها، شعبان أيام تفريعها، أما شهر رمضان أيام قطافها، والمؤمنون قطافها.
- اللهم تقبل منا يا رب صيامنا وقيامنا وبلغنا ليلة القدر.
- شهر رمضان المبارك 2023 قادم لذلك اغتمنه بالدعاء والقيام والصيام وقراءة القرآن وعام سعيد عليك.
تهنئة رسمية بمناسبة رمضان
- أتقدم إليكم جميعاً بكلمات رقيقة بمناسبة شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.
- يسعدني أن أنقل إليكم أجمل التهاني من كل قلبي بهذا الشهر المبارك، رعاكم الله ووفقكم إلي ما فيه خير وكل عام وأنتم بخير.
- يطيب لي أن تتقدم بخالص التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك 2023 سائلين الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق لصيامه وقيامه، وأن يكتب لنا فيه جميعًا الأجر والمثوبة.
- كل عام وأنتم بألف ألف خير اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً يا رب العالمين، مبارك عليكم شهر رمضان الكريم.
رسائل رمضان للاصدقاء مضحكة
- يا طيور السلام زوريهم وعلي، الخد بوسيهم، وبرمضان هنيهم وباركيلهم.
- أسأل من أهَلْ الهَلْال وارسى الجبال أن يجعلك كل رمضان وأنت في أحسن حال.
- أنا أنتظر رمضان تعرف ليه؟ لأني أبي أقولك كل عام وأنت بألف ألف خير يالغالي.
- قبل الطبخ والحوسة وتجهيز الشوربة والسمبوسة صم رمضان ولك مني ميت ألف بوسة.
- رمضان 2023 قريب ويقال: "إن الشياطين تختفي في رمضان بأمانة سأفتقدك".
عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023
كلمات عن اقتراب شهر رمضان
أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان 2023
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