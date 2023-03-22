البوابة - يبحث الكثير من الناس عن رسائل رمضان لمشاركتها مع الأهل والأصدقاء وزملاء العمل لإدخال السعادة والفرحة على قلوبهم وتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك 2023.

رسائل رمضان للأهل والأصدقاء

كل عام وأنتم بألف ألف خير.

الله يزيد هالوجه المنور نور، ويعطيه من حلا الحور، ويبلغه رمضان وهو مسرور.

جعل الله رمضان 2023 تفريجًا عليكم، وفك الله فيه كربكم وأزال أحزانكم.

رمضانكم كريم وكل عام وأنتم به مستبشرين بكل خير يا رب.

يا قارئ الرسالة رمضان كريم قواك الله على صيامه وجعلك قادرًا على تأدية الأمانة.

أحمل إليكم باقة من أجمل زهور العبير وأهنئكم برمضان.

من أجمل رسائل رمضان للأهل والأصدقاء، اللهم بشر قارئ الرسالة بصوم رمضان، واغفر له ذنوبه، واجعل له مكان في أعلى الجنان.

يارب بلغنا رمضان واكتب لنا فيه الخير والغفران، اللهم فك كربنا وهون على قلوبنا رمضانكم سعيد.

كل عام وأنت إلى الله أقرب .. ولفعل الطاعات أسبق .. وإلى الجنة أرغب

بلغك الله العشر .. ورفع عنا وعنك الشر .. وأكرمك بليلة القدر .. وأسعدك طول الدهر

أهديك عطر الورد وألوانه، وارسل جواب أنت عنوانه، وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت.. يقول: رمضان مبارك قبل كل البشر

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك.

تهنئة بمناسبة رمضان 2023، ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك: "كل رمضان وأنت بخير".

أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار .. وصحبة الاخيار .. ورحمة الغفار .. وجنة الأبرار

الله يملأ قلبى وقلبك بالقرآن ويجمعنى بك فى ظل الرحمن .. ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان .. ويجمعنا ومن يحبنا فى دار الجنان

رفع الله قدرك .. وفرج كربك .. وبلغك شهرك الذى أحبه ربك .. ودمت لمن أحبك

نسأل الله أن يجعله علينا خير شهر وبركة وأن يمن علينا بالخير وأن يغفر ذنوبنا كاملة وأن يوفقنا إلى صيامة وقيامة.

غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين ووفقك فى شهر الصائمين

إذا سبقتنى بالتهنئة فهذا لكرم اخلاقك وفضلك. وإن سبقتك فذلك لمكانتك وقدرك. لك منى كل الود والتقدير والاحترام ورمضان كريم.

رمضان كريم 2023، أسال الله لك راحة تملئ نفسك ورضا يغمر قلبك وعملا يرضى ربك وذكرا يشغل وقتك وعفوا يغسل ذنبك وفرحا يمحو همك وإيمانا يشرح صدرك ونورا يعلو وجهك.

تهنئة ممزوجة بايات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان المبارك.

رسائل رمضان للأهل والأصدقاء، بريحة العطر والمسك والعود .. رمضان علينا وعليكم يعود .. شهر الخير والكرم والجود .. تهاني لكم من قلب ودود.

رسائل وتهاني رمضان 2023

أبارك لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وللأسرة الكريمة أسمى التهاني والأمنيات بصيام مقبول وذنب مغفور وأعمال مرفوعة.

اللهم يا رب بلغنا رمضان بلوغاً يهذب نفوسنا ويطهر قلوبنا بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار يا أرحم الراحمين كل عام وأنتم بخير.

أهدي أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بألف خير.

مبارك عليكم رمضان كريم، أعاده الله عليكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.

كلام حلو عن رمضان

أرسل سلامي مع الطير وأسبق الغير وأقولك كل رمضان وأنت بألف الف خير.

رمضان هو السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها والساعات أوراقها، وأنفاس العباد ثمرتها، شهر رجب أيام توريقها، شعبان أيام تفريعها، أما شهر رمضان أيام قطافها، والمؤمنون قطافها.

اللهم تقبل منا يا رب صيامنا وقيامنا وبلغنا ليلة القدر.

شهر رمضان المبارك 2023 قادم لذلك اغتمنه بالدعاء والقيام والصيام وقراءة القرآن وعام سعيد عليك.

تهنئة رسمية بمناسبة رمضان

أتقدم إليكم جميعاً بكلمات رقيقة بمناسبة شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.

يسعدني أن أنقل إليكم أجمل التهاني من كل قلبي بهذا الشهر المبارك، رعاكم الله ووفقكم إلي ما فيه خير وكل عام وأنتم بخير.

يطيب لي أن تتقدم بخالص التبريكات والتهاني بحلول شهر رمضان المبارك 2023 سائلين الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق لصيامه وقيامه، وأن يكتب لنا فيه جميعًا الأجر والمثوبة.

كل عام وأنتم بألف ألف خير اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً يا رب العالمين، مبارك عليكم شهر رمضان الكريم.

رسائل رمضان للاصدقاء مضحكة

يا طيور السلام زوريهم وعلي، الخد بوسيهم، وبرمضان هنيهم وباركيلهم.

أسأل من أهَلْ الهَلْال وارسى الجبال أن يجعلك كل رمضان وأنت في أحسن حال.

أنا أنتظر رمضان تعرف ليه؟ لأني أبي أقولك كل عام وأنت بألف ألف خير يالغالي.

قبل الطبخ والحوسة وتجهيز الشوربة والسمبوسة صم رمضان ولك مني ميت ألف بوسة.

رمضان 2023 قريب ويقال: "إن الشياطين تختفي في رمضان بأمانة سأفتقدك".

عبارات عن شهر رمضان المبارك 2023

كلمات عن اقتراب شهر رمضان

أجمل رسائل تهنئة شهر رمضان 2023