يحتفل الشعب الأردني بيوم 25 من شهر مايو، بـ يوم الاستقلال الأردني، تختلف مظاهر الإحتفال، حيث يتم تزيين الشوارع بالأعلام وتطلق الألعاب النارية، ورفع أعلام الأردن في كافة الشوارع الأردنية، وتشغييل الاغاني الوطنية، وفيما يلي أجمل رسائل عن يوم الاستقلال الأردني:

رسائل عن يوم الاستقلال الأردني

بوركت أياديكم الجميلة بما أنجزتموه لنا، عندما صغتم للوطن الغالي هويته التي أعلناها للعالم، كل عام وأنتم بألف خير.

لا شعر، لا كلمات، ولا خطابة توفي بلدنا فرحتنا بحريته، بالشموع والورود شوارعنا تزينت للتعبير عن فرحتنا بك يا عيد استقلال بلدي الحبيب.

أجمل ما قيل عن عيد الإستقلال الأردني، أدام الله على وطننا الغالي العزيز نعمة الأمن والأمان، ودوام التقدّم والازدهار، وكل عام والوطن الحبيب وقائد الوطن، والشعب بألف خير.

في عيد الاستقلال 2023 لن تُعبر الكلمات عن فرحنا ومدى بهجتنا بتأسيس مملكتنا، عاش الملك، وحفظ الله لنا وطننا.

في عيد الاستقلال الـ 77، كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.

من رسائل عن يوم الاستقلال الأردني، في يوم استقلال موطني نتغنّى بك، وننشد أجمل الألحان والأشعار.

كل عام، والوطن، وقائد الوطن بألف خير، لا يوجد سعادة بالنسبةِ لي أكثر من حرية موطني.

كلمة بمناسبة عيد الاستقلال، المهم كرامة بالنسبة للشرفاء هو الوطن وقضيته، كل عام وأنتم بألف خير.

عبارات عن يوم الاستقلال الأردني

لأني شمالي ولأني جنوبي ولأني من الوسط، أنا أردني وما في بهالوطن وطن ثاني هذه أجمل عبارات عن يوم الاستقلال الأردني.

الأردن أولاً، لكل العرب، لفلسطين وسوريا والعـراق، ولكل مجروح يعاني.

لا سعادة سوى في الوطن الغالي، ولا راحة سوى على أرضه، ولا قيمة للحياة بعيدًا عنه.

كلماتي وإن كثرت وطالت عاجزة عن التعبير عن مقدار محبتي للوطن، اللهم احفظ الأردن الغالي بحفظك من أعداءه من نعلمهم ومن لا نعلمهم.

إن أجبرتني الأيام على الرحيل، فيكف يمكنها أن تجبر قلبي على نسيانك أنت في القلب يا وطني الأردن.

إن طوفت جميع البلاد من مشارق الأرض ومغاربها، سيبقى وطني الأردن الأجمل دائمًا وأبدًا.

من عبارات عن يوم الاستقلال الأردني 2023 المرء لا يقدر قيمة الأشياء الثمينة إلا حينما يضيعها، كذلك الوطن لا يعي قيمته سوى من ابتعد عنه.

إن طال بعدي عنكِ يا بلادي والنوى، وحرمت شمّ الورد والياسمين والهوى، فسيبقى اسمك عالياً طول المدى، أنا ما نسيتك يا بلادي. لا يوجد سعادة بالنسبة لي أكثر من حرية موطني.

كل يوم يمر بعيدًا عن أرض الوطن الأردن، لا أعده من عمري.

من لم يعرف لمحبة الوطن طريقًا، لم يعرف للحياة طريقًا بعد أيضًا.

نباهي بالوطن الغالي ونشعر بالفخر للانتماء إليه، ونبذل في سبيل رقيه وتقدمه النفيس والغالي.

وطني سمائك لوحة رسمت فيها أحلامي، وأرضك طريق ركضت عليها وراء آمالي، ونسيمك وحده ما يشفي آلامي، أحبك يا أردن.

تحت سمائك نشأنا، وفي أحضانك كبرنا، حفظك الله يا وطني الأردن من كل شر.

الوطن عز وشرف، حصن نحتمي به ونلجأ إليه هربًا من قسوة الحياة، فاللهم احفظه وارفع شأنه في عليين.

من عبارات عن يوم الاستقلال الأردني، الوطن عزي وشرفي وهويتي، له أنتمي وبه أفتخر.

الوطن الباقي ومن دونه إلى زوال، لذا اجعلوا الوطن الأردن أولًا وليأتي بعده من يأتي.

شعر عن عيد الاستقلال بدوي

فدوى لأردن أَشْرَق فِي الْوِجْدَانِ مرآكا

وَجَنَّةُ الْخُلْدِ أَهْدَت بَعْض معناكا

نَسِيج وَحْدَك أَنْت الْحَسَن يَا وَطَنِي

هَذَا الْجَمَالُ وَهَذَا السِّحْر تاجاكا

هَتَفَت بِاسْمِك تحنانا وَتَعْلِيَة

فَنُور الْقَلْبِ مِنْ رُؤْيَا محياكا

كُلّ الشَّقَائِق فِي بَطْحَاء أَرَدْنَا

إكْلِيل غَار وَحُبّ حِين نلقاكا

إذَا عطشتِ وَكَانَ الْمَاءُ ممتنعــا

فلتشربي مِنْ دِمَاءِ الزَّنْد يَا بَلَدِي

وَإِذَا سَقَطَتْ عَلَى دَرْب الفدا قَطْعًا

أُوصِيك أُوصِيك بِالأُرْدُنّ يابلدي

شعر قصير عن عيد الاستقلال للاطفال

فغار مني ومنك الكون يا بلدي

عن عاشقين وما مالوا من الحسد

وما دروا أننا جئنا على قدر

مقدرين له، من واحد أحد

قدت من الصخر، عدنانية الجلد

قدر الرجولة، لا بالمال والعدد

من يبدأون، ويأتي الله بالمدد

كذلك، فخر الرجال ستبقى العمر في خلدي

فديت من حفظ الأقصى بألف يد

فاءت إلى الخيمة المرفوعة العمد

ولم تلاق الذي لاقته من كمد

غير الهواشم ما في البيد من احد

هم الندى والسيول السود من زبد

على تراب الحمى، قولوا له : اتئد

تزيده وهجاً والغصن بعد ندي

في صدر مستمسك بالجمر متقد

تمتد من كبدْ حرى إلى كبد

وليس من ترفْ فيها ، ولا رغد

فلم نبال ، وعنها قط لم نجد

كذلك، من عفةْ فيه تستعلي على الأود

ذلْ وأعينهم تشكو من الرمد

حتى على الفقر لم نسلم من الحسد

ولا حملنا بها حقداً على أحد

من كان منهم شددناه يداً ليد

عز الوفاء به للأهل والبلد

إلا الهواشم بعد الله من سند

إلى الغد المرتجى واذهب لبعد غد

كلمة عن عيد الاستقلال للاطفال

كلمة عن عيد الاستقلال للاطفال يوم الاستقلال هو يوم نعبر فيه عن حبنا وانتمائنا لهذا الوطن الحبيب الذي هو اهم ما لدينا في هذه الحياة.

كل عام وجميع الأردنيين بألف خير.

أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

شعر في حب الأردن بمناسبة عيد الاستقلال

عبارات عن يوم الاستقلال الأردني