أيام قليلة تفصلنا عن عيد الهالوين والذي يسمى أيضًا بـ "عيد الرعب"، ويحرص الكثيرون على الاحتفال به بطرق مختلفة، من خلال ارتداء الأزياء التنكرية المرعبة والمخيفة.

وتهتم بعض السيدات بشكل خاص بوضع المكياج وطلاء الأظافر المناسب لهذا اليوم الذي يمكن أن يعكس روح عيد الهالوين، ويكون طريقة للاحتفال.

عيد الهالوين هو احتفال يقام في 31 أكتوبر تشرين الأول من كل عام، عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين.

رسائل عيد الهالوين 2022

من رسائل عيد الهالوين 2022 ، الليلة سأكون الساحرة الخاصة بك! سأفعل السحر لك

لا تضيع الكثير من الوقت في القناع … مجرد تسريحة شعر وأنت على استعداد

عندما لا يكون هناك مساحة أكبر في الجحيم ، سوف يسير الموتى على الأرض

أعطني لحظة يجب أن أتخفي فيها. أنت مثالي جدا. هالوين سعيد

من رسائل عيد الهالوين 2022، هناك سحرة من جميع الأنواع، جيدة، سيئة، قبيحة، سمينة ، لكنك …أنت ملاكي

في بعض الأحيان يمتزج عالم الأحياء بعالم الموتى

دعنا نذهب معا إلى ما لا نهاية على عصا المكنسة

لا دموع من فضلك إنها مضيعة للمعاناة الجيدة

هالوين هو حفلة الوحوش … إذن ، إنها ليلتك: للاستمتاع

من أجمل رسائل عيد الهالوين 2022، أفلام الرعب لا تخلق القتلة. لكن أنها تجعلهم أكثر إبداعاً.

تاريخ عيد الهالوين

يقام عيد الهالوين في يوم 31 أكتوبر من كل عام، الذي يصادف يوم الأثنين المقبل، ويرتبط هذا العيد بيوك جميع القديسين.

بدات قصة عيد الهالوين بعد أن وحد البابا غريغوريوس الثالث عيد خاص لجميع القديسين في الأول من نوفمبر بالقرن الثامن، التي عرفت باسم "All Hallows Eve" - تعني عشية عيد كل القديسين- ، وأصبحت فيما بعد تسمى بـ Halloween.

وترجع أصول عيد القديسين إلى مهرجان سلتيك وعمره 2000 عام، وذلك عندما احتفلت مجتمعات سلتيك بالعام الجديد في 1 نوفمبر، وتم الاحتفال بعيد الهالوين عشية رأس السنة في 31 أكتوبر.

وكان يطلق على عيد الهالويين في أيرلندا واجزاء أخرى من اوروبا اسم Samhain ويعني "نهاية الصيف"، ويتم الاحتفال به من خلال ممارسة عدد من الطقوس مثل ممارسة إشعال النيران من أجل ابعاد الأرواح الشريرة.

متى بدأ الاحتفال بعيد الهالوين؟

بدأت نسخة جديدة من الاحتفالات بعيد الهالوين بالظهور بعد وصول المهاجرين من أوروبا إلى أمريكا الذي ساعم في اندماج المجموعات العرقية الأوروبية المختلفة والهنود الأمريكيين.

وكانت طريقة الاحتفال الشائعة في منتصف القرن التاسع عشر مختلفة وضمت العديد من الطرق مثل، سرد قصص الأشباح والاحتفال بالحصاد.

وفي القرن التاسع عشر، وصلت موجة جديدة من المهاجرين إلى أمريكا، ومنهم عدد كبير من الهاربين من مجاعة البطاطس الأيرلندية. وهم الذين ساعدوا في جعل عيد الهالوين احتفالًا وطنيًا.

صور رسمات مناكير زيّني بها أظافرك في عيد الهالوين

رسمات مناكير غريبة اعتمديها بطرق عصرية في عيد الهالوين

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022