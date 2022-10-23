اقترب عيد الهالوين السنوي واقتربت معه أجمل الإطلالات الأنثوية الغريبة والعصرية بالألوان التي يحبها الجميع، إذا أردت التميز بإطلالتك عن طريق الأظافر، فأنت في المكان الصحيح، وفي هذا المقال سنعطيك مجموعة رسمات مناكير غريبة اعتمديها بطرق عصرية في عيد الهالوين 2022.

عند تطبيق رسمات مناكير غريبة اعتمديها بطرق عصرية في عيد الهالوين، فتعتبر هذه الخطوة عادية، بل يمكنك التميز برسمات الأظافر الى أقصى الحدود، ولتحصلي على مناكير عيد الهالوين 2022 المناسب يجب عليكِ البدء باختيار الألوان التي تليق بهالووين خريف 2022 والتي تتلّخص باللون الأحمر القاتم، الأسود، الفسفوري، البرتقالي، السكني والأبيض، والتي يمكنك مزجها مع بقيّة الألوان المناسبة واعتماد الرسومات المرعبة مثل الجماجم وشباك العنكبوت ومصاصي الدماء لتحصلي على الستايل الذي ترغبين به.

لا تدعي فرصة الاحتفال في عيد الهالوين تمرّ مرور الكرام واختاري ستايلك الغريب والعصري المناسب مع هذا اليوم واحتفلي بكلّ سعادة، فرح وحُب لتكوني الأكثر تميّزاً بين أقاربك وأصدقائك، جمعنا لكِ بالصور رسمات مناكير غريبة اعتمديها بطرق عصرية في عيد الهالوين، ما رأيكم فيها؟

نصائح لحماية طلاء الأظافر من التقشر

يجب البدء بوضع طبقة قوية من طلاء الأظافر

من الأفضل استعمال طلاء أظافر بجودة عالية.

تجنب الأشغال والأنشطة التي من الممكن أن تلحق الضرر بأظافرك

وضع طلاء الأظافر بنوعية جيدة على زوايا الظفر.

طرق طبيعية لتنظيف الأظافر

قومي بنقع أظافرك فى وعاء صغير موجود فيه زيت زيتون وليمون مضاف إليه ثوم إذا رغبتِ لحوالي 5 دقائق من ثم افركيهم بواسطة فرشاة، لأنه الليمون يعمل على الجلد الميت تحت الظفر وتفتيت الاوساخ ويساعد أيضاً على تبييض الأظافر.

تعتبر وصفة كربونات الصودا مفعولها سريع جداً لتنظيف الأظافر وتبييضهما، والطريقة هي أن تقومي بتذويب ملعقة من كربونات الصودا في وعاء ماء ثم انقعي الأظافر فيها لعدة دقائق ثم افركيهم بواسطة فرشاة اسنان، وسوف تلاحظين النتيجة الفورية.

خل التفاح يحتوي على الاحماض التي تتميز بخصائص التطهير والتبييض والمضادة للفطريات، يعد خل التفاح من أفضل المواد المستخدمة في تنظيف الأظافر جيداً وتبييضها، لذلك قومي بنقع الأظافر بالقليل من الخل الممزوج بالماء وانتظري 10 دقائق قبل قومي بفركهم بالفرشاة وذلك لإزالة جميع الترسبات عنها.

تسريحات شعر عيد الهالوين 2022

صور رسمات مناكير زيّني بها أظافرك في عيد الهالوين