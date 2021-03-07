رسائل وعبارات عن يوم المرأة العالمي 2021

يوم المرأة العالمي 2021 هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

في اليوم العالمي للمرأة لهذا العام، تقوم الأونروا بتقديم الشكر للموظفين من كل إقليم من أقاليم عملياتها – لبنان والأردن وسوريا وغزة والضفة الغربية الذين ساهموا في إحراز التقدم على صعيد المساواة في النوع الاجتماعي في الوكالة وبتقديم خدمات أكثر عدالة وشمولية وتوفير الحماية للاجئي فلسطين.

رسائل عن يوم المرأة العالمي 2021

رسائل يوم المرأة العالمي 2021... عيد المرأة يذوب القلب، ويزداد الشوق والأشواق، جاءتنا هدية من الرب، وحياتنا زادتها رواق.

رسائل يوم المرأة العالمي 2021... المرأة هي نصف الكون، نذرت عمـرها للعطاء،كي تزرع البسمة هون،ذاقت مــرارة الشقاء.

رسائل يوم المرأة العالمي 2021...المـرأة محبة بقلب كبير، وحياتها حب وإيمان،ملاك بلا جوانح بتطير.

رسائل يوم المرأة العالمي 2021...بداخلها دافــيء الوجدان،المرأة هـي رأس المال،ولأولادها صحة وسعادة،زرعت بمحبتهم آمــال،يكونـوا شرف الريادة.

عبارات يوم المرأة العالمي 2021

المرأة كالغصن الرطب.. تميل إلى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة.

المرأة الصالحة لا يعدلها شيء.. لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة.

ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه.

العالم بلا امرأة.. كعين بلا بؤبؤها.. كحديقة بلا أزهار.. كالشمس بلا أشعة.

الحب هو تاريخ المرأة.. وليس إلا حادثاً عابراً في حياة الرجل.

تحب المرأة أن يتذكر يوم ميلادها بشرط أن ينسى عمرها.

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