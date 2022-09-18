رسمات مكياج عيون خضراء تعتبر من أساسيات إطلالاتك الجمالية الساحرة خصوصاً اذا أردت الاحتفال باليوم الوطني السعودي، تألقي بأجمل رسمات مكياج عيون خضراء في اليوم الوطني السعودي مع اختيار العديد من رسمات المكياج الملفتة للانتباه والتي يمكن تطبيقها في ساعات النهار وفي الليل أيضاً.

رسمات مكياج عيون خضراء لليوم الوطني السعودي

انتقي في هذا المقال رسمات مكياج عيون خضراء لليوم الوطني السعودي بصيحات حيوية ومتجددة في عالم الجمال:

تعتبر العيون هي الجزء الأبرز في ملامح الوجه والأكثر أهمية ولفتاً للانتباه، ويزيدها المكياج باللون الأخضر جمالاً وجاذبية، وتبحث الكثير من السعوديات عن أجمل أساليب المكياج لإطلالتهن بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، باعتماد بعض درجات اللون الأخضر بطريقة عصرية وجميلة.

ولتكوني مميزة وساحرة في اليوم الوطني السعودي، اختاري صيحات مكياج عيون مع تدرجات الألوان الخضراء البراقة والمشرقة من خلال سحب الظلال على كامل الجفون العليا وصولاً إلى حدود الحواجب مع أحمر الشفاه الطبيعي واللامع أو اللبن البني لجعل مكياجك أجمل وأكثر جاذبية، ولمنح عينيك سحراً خاصاً، طبّقي احدث صيحات مكياج عيون باللون الأخضر.

اجازة اليوم الوطني السعودي 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 2022 لكل من القطاع العام والقطاع الخاص يوافق يوم 23 سبتمبر 2022 من الشهر الجاري، وسوف يتم تقديم الإجازة من الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي 2022، وإذا صداف هذا اليوم عطلة رسمية يتم تأجيله أو تأخيره يوماً.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022

تمّ الإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والبنوك في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وستستمر حتى يوم السبت 24 سبتمبر 2022.

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