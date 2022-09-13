استلهمي إطلالتك في اليوم الوطني السعودي من الفنانة أحلام

تحرص الفنانة الإماراتية أحلام، على مشاركة متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي جميع إطلالاتها المتنوعة والتي تمزج بين الأسلوب الكلاسيكي والأنيق، إذا كنتِ تشعرين أن ستايلك قريب من الفنان أحلام شاهدي إطلالاتها المميزة باللون الأخضر التي يمكنك أن تختاري منها لـ اليوم الوطني السعودي.

متى موعد اليوم الوطني السعودي؟

موعد اليوم الوطني السعودي يبدأ يوم الأربعاء الوحد والعشرين سبتمبر 2022 وتستمر حتى يوم السبت الرابعة والعشرين سبتمبر 2022.

اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي الموافق 23 ستمبر/أيلول من كل عام، يحتفل الشعب السعودي لتجديد روح الشغف والانتمـاء،وتعزيز مفهوم الوطن والدار التي تسعى لتقديم فرص وفيرة تمكن الإنسان المواطن والمقيم من المساهمة في بناء وازدهار المملكة العربية السعودية.

من هي أحلام؟

أحلام مغنية إماراتية من مواليد الإمارات عام 1969م، ولدت في عائلة تتكون من أب إماراتي وأم بحرينية، ودرست معظم مراحل الدراسة الإبتدائية في البحرين ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي.

بدأت الفنانة أحلام الغناء في حفلات الأعراس الخليجية عندما كانت في عمر صغير ومنذ عام 1994م أصبحت مشهورة إلى يومنا هذا، درست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.

زواج أحلام

في عام 2003 تزوجت الفنانة أحلام من نجم السيارات الرالي القطري مبارك الهاجري، أنجبت منه كل من فاهد وفاطمة ولولوة، أول ألبوم ظهرت به الفنانة أحلام كان البوم "أحلام 95" واشتهرت من خلاله بعدة أغاني منهم "أحبك موت"،"وش ذكرك" وتوالت بعدها الألبومات الغنائية التي جعلت أحلام مطربة الخليج الأولى وفنانة العرب كما لقبها الفنان محمد عبده.

بطاقات تهنئة باليوم الوطني السعودي 1444

قصائد عن اليوم الوطني السعودي 92