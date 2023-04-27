البوابة - يعد طبق ريزوتو الدجاج والفطر من أشهى الأطباق الإيطالية، وأكثرها شعبية، يمكنك تحضيره بسهولة اليوم بواسطة القدر الكهربائي الذي يسهل الطهي على أي شخص جديد على المطبخ.

الريزوتو هو طبق أرز إيطالي شمالي مطبوخ مع المرق حتى يصل إلى قوام كريمي. يمكن استخلاص المرق من اللحوم أو الأسماك أو الخضار. تحتوي العديد من أنواع الريزوتو على الزبدة والبصل والنبيذ الأبيض وبارميجانو ريجانو. إنها إحدى أكثر طرق طهي الأرز شيوعًا في إيطاليا.

ريزوتو الدجاج والفطر في القدر الكهربائي

المكونات:

لتحضير الريزوتو:

1 كوب أرز أربوريو

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 بصلة مفرومة

2 حص ثوم

1 ملعقة طعام من أوراق الزعتر طازجة أو مجففة

5 أوقية فطر

10 أوقية أفخاذ دجاج ، (مخلية من العظم والجلد)

2 مكعبات مرقة دجاج

2 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة زبدة

للتقديم:

1 كوب جرجير

2 ملاعق كبيرة جبن بارميزان مبشور

تحضير المكونات:

تفرم 1 بصلة ويسحق أو يفرم 2 فص ثوم ناعماً . يقطع الفطر الى شرائح رقيقة تقطع أفخاذ الدجاج إلى قطع بحجم بوصة واحدة .

لتحضير الريزوتو:

اضبط Instant Pot على "Sauté". أضف القليل من زيت الزيتون . عندما يصبح ساخنًا ، يُضاف الدجاج ويُطهى حتى يتحول إلى اللون البني (حوالي 3 دقائق) . يضاف الفطر ويطهى حتى يحمر (حوالي 5 دقائق) . يُضاف البصل والثوم والزعتر ويُطهى حتى ينضج وتفوح رائحته (حوالي 3 دقائق) . يضاف كوب واحد من أرز أربوريو ويقلب حتى يتغطى بالسائل في المقلاة . يضاف كوبين من الماء وتفتّت 2 مكعبات مرقة دجاج. يقلب حتى تخرج كل بقايا الطهي من القدر ، ثم تتركه حتى الغليان . قم بطهي الريزوتو بالضغط. عندما يغلي الريزوتو ، اضغط على "إلغاء" لإنهاء برنامج "سوتيه" . أغلق غطاء الوعاء الفوري. تأكد من ضبط صمام مقبض تحرير البخار على "الختم ". اضغط على زر "طباخ الضغط" واضبطه على الضغط لمدة 5 دقائق . عندما يحين الوقت ، استخدم خيار التحرير السريع لفتح القدر الفوري (اضغط على "إلغاء" ثم أدر مقبض تحرير البخار بعناية إلى وضع "التنفيس"). عندما ينخفض صمام العوامة ، يفتح القدر الفوري .

للتقديم

يضاف مكعب من الزبدة ويقلب الريزوتو ثم تسكب في أطباق ويغطى بجبن البارميزان وأوراق الجرجير.

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