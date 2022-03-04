زيت الحبة السوداء هو مكون عشبي مشتق من نبات Nigella sativa، الموطن الأصلي لأوروبا الشرقية وغرب آسيا، ويُعد زيت الحبة السوداء، المعروف بخصائصه الطبية القوية، علاجًا طبيعيًا يستخدمه الناس لعلاج مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك الصداع وألم الظهر وارتفاع ضغط الدم والالتهابات.

كما يقدم قائمة طويلة من الفوائد الصحية والجمالية المدعومة علميًا، وذلك بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا الأخرى، وستلقي هذه المقالة نظرة على 7 من أفضل الفوائد القائمة على الأدلة لزيت الحبة السوداء.

زيت الحبة السوداء..الفوائد الصحية والجمالية

قد يقلل من حب الشباب

تظهر بعض الأبحاث أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يكون مفيدًا للأمراض الجلدية، مثل حب الشباب، وقد يكون هذا بسبب خصائصه المضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، حيث وفقًا لمقالة مراجعة، عندما استخدم الناس مستحضرًا مصنوعًا من زيت الحبة السوداء على منطقة جلدية مصابة بحب الشباب، كان لديهم عدد أقل بكثير من حب الشباب بعد شهرين.

يمكن أن يساعد في علاج الصدفية

من المثير للاهتمام أن بعض الدراسات وجدت أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يساعد في علاج الصدفية، وهي حالة التهابية مزمنة تتميز ببقع حمراء متقشرة على الجلد، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تطبيق زيت الحبة السوداء على الجلد يقلل من الالتهاب ويقلل من أعراض الصدفية لدى الفئران.

يعزز التئام الجروح

يحتوي زيت الحبة السوداء على مركب يسمى الثيموكينون، والذي تمت دراسته من أجل قدرته على تحفيز نمو الأنسجة وتعزيز التئام الجروح، حيث وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الثيموكينون قد يساعد في علاج الحروق والجروح السكرية بسبب آثاره المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والبكتيريا.

قد يدعم صحة الشعر

بفضل خصائصه المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، غالبًا ما يتم إضافة زيت الحبة السوداء إلى منتجات العناية بالشعر، بما في ذلك أقنعة الشعر والشامبو، فعلى الرغم من أن العديد من هذه المنتجات تدعي أنها تحسن لمعان الشعر وقوته وحجمه وملمسه، إلا أن هناك القليل جدًا من الأبحاث حول فوائد زيت الحبة السوداء على صحة الشعر.

يمكن أن يساعد في علاج البهاق

تشير بعض الأبحاث إلى أن زيت الحبة السوداء يمكن أن يكون مفيدًا لعلاج البهاق، وهو اضطراب يسبب فقدان التصبغ في الجلد، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 33 شخصًا مصابًا بالبهاق أن وضع كريم مصنوع من زيت الحبة السوداء على الجلد مرتين يوميًا يحسن التصبغ في اليدين والوجه والمنطقة التناسلية بعد 6 أشهر.

أيضًا أظهرت دراسة أخرى أجريت عام 2014 على 52 شخصًا أن تطبيق زيت الحبة السوداء موضعيًا لمدة 6 أشهر قلل بشكل كبير من حجم البهاق، لا سيما على الذراعين والجذع والرأس والرقبة.

يقلل الالتهاب

أظهرت الدراسات أن زيت الحبة السوداء له خصائص قوية مضادة للالتهابات، وقد يكون هذا مفيدًا لجوانب متعددة من الصحة، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن الالتهاب يمكن أن يساهم في تطور العديد من الحالات المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسرطان.

ووفقًا لمراجعة 10 دراسات، قد يؤدي تناول زيت الحبة السوداء إلى تقليل علامات الالتهاب المتعددة مع زيادة مستويات مضادات الأكسدة في الدم، ليس ذلك فحسب، بل خلصت المراجعة إلى أن زيت الحبة السوداء قد يكون أكثر فعالية في تقليل الالتهاب من الأشكال الأخرى من البذور السوداء.

يدعم فقدان الوزن

على الرغم من أن الطريقة الدقيقة التي يعمل بها غير واضحة، يبدو أن زيت الحبة السوداء يعزز فقدان الوزن ويقلل من دهون الجسم، حيث نظرت إحدى الدراسات في آثاره على 84 امرأة مصابة بالسمنة، وأولئك الذين تناولوا 3 جرامات من الزيت يوميًا لمدة 8 أسابيع واتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية لاحظوا انخفاضًا أكبر في وزن الجسم ودهون البطن من أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية وحده.

أيضًا أظهرت دراسة أخرى أجريت على 45 امرأة يعانين من زيادة الوزن أو السمنة أن تناول 2000 مجم من زيت الحبة السوداء يوميًا لمدة 8 أسابيع قلل من الشهية وانخفاض مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم ومحيط الخصر ودهون الجسم.

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