تعرف على فوائد زيت الحشيش

يساعد زيت الحشيش على فتح الشهية

زيت الحشيش هو زيت مميّز، ويتّصف بلونه الأخضر المائل قليلاً إلى السواد، وهو متطاير بدرجة عالية، ويتم استخلاصه من أوراق نبات الحشيش أو القنب والأجزاء العلوية منه عن طريق التقطير بالبخار، ويحتوي زيت الحشيش على العديد من المكوّنات الفعّالة كمركبات أحادية التيربين، ومركبات نصف التربين سيسكي تربين، والعديد من المركبات العضوية الأخرى.

يمتلك زيت الحشيش العديد من الخصائص والفوائد الطبية، كما يدخل في صناعة العطور، والصابون، وحتى في بعض الأطعمة والحلويّات لكن بكميّات قليلة جداً نظراً لفعاليته القوية، ومن فوائد زيت الحشيش نذكر ما يأتي:

1- يستخدم زيت الحشيش كمهدئ ومزيل للقلق والاضطراب، فكما ذكرنا تساعد نبتة الحشيش على إطلاق هرمون السعادة وتعطي شعوراً بالارتياح.

2- يعالج اضطرابات النوم المختلفة، حيث يساعد زيت الحشيش الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو القلق أو صعوبة النوم أثناء الليل في الحصول على ليلة هادئة والنوم بعمق.

3- يساعد زيت الحشيش على فتح الشهية، حيث يحفّز الجهاز الهضمي على العمل بسرعة أكبر وبالتالي الشعور بالجوع، وبهذا يساعد على زيادة الوزن.

4- يساعد زيت الحشيش على تخفيف الشعور بالألم بأنواعه المختلفة.

5- تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الحشيش على حماية القلب، والتخلص من الكوليسترول.

6- يعد زيت الحشيش من الزيوت المفيدة للجلد، فهو يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميّتة، ويحفّز على نمو خلايا جديدة، كما يساعد على التخلص من التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، كما يحمي من الإصابة بالأكزيما والصدفية.

7- يمكن تدليك زيت الحشيش موضعياً على مكان الألم للتخلص من الصداع وأعراض الشقيقة.

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