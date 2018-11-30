فوائد عشبة الحلفاء

تعمل عشبة الحلفاء على تفتيت الحصى المتكون في الكليتين

- تسهم في علاج العديد من الالتهابات من أهمّها التهابات المسالك البولية.

- تعمل على تفتيت الحصى المتكون في الكليتين والمثانة والتقليل من نسبة وجوده.

- تفيد في التخلّص من آلام الدورة الشهرية عند النساء والاضطرابات المصاحبة لها.

- تساعد في الحفاظ على المستوى الطبيعيّ لضغط الدم.

- تستخدم كمدرّة للبول وتطهير القنوات البولية.

- تساعد في التخلّص من الديدان النامية في المعدة.

- تزيد من سرعة شفاء الجروح والتئامها.

- تساعد في التخلّص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة من خلال إخراج هذه الدهون في البول.

- تقلل من اضطرابات المعدة والمغص الناتج عنها.

- تساعد في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة والتخلّص من الحمّى.

- تسهم في علاج بعض حالات الروماتيزم والتهابات المفاصل.

- تساعد في التخلّص من حساسية الربو والسعال.

- تحمي من الإصابة بمرض السكري.

- تساعد في علاج حالات الذبحة الصدرية.

- يمكن استخدام الزيت المستخلص من النبتة في تدليك الجسم وعمل المساج.

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