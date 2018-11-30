فوائد عشبة الحلفاء
تعمل عشبة الحلفاء على تفتيت الحصى المتكون في الكليتين
- تسهم في علاج العديد من الالتهابات من أهمّها التهابات المسالك البولية.
- تعمل على تفتيت الحصى المتكون في الكليتين والمثانة والتقليل من نسبة وجوده.
- تفيد في التخلّص من آلام الدورة الشهرية عند النساء والاضطرابات المصاحبة لها.
- تساعد في الحفاظ على المستوى الطبيعيّ لضغط الدم.
- تستخدم كمدرّة للبول وتطهير القنوات البولية.
- تساعد في التخلّص من الديدان النامية في المعدة.
- تزيد من سرعة شفاء الجروح والتئامها.
- تساعد في التخلّص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة من خلال إخراج هذه الدهون في البول.
- تقلل من اضطرابات المعدة والمغص الناتج عنها.
- تساعد في خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة والتخلّص من الحمّى.
- تسهم في علاج بعض حالات الروماتيزم والتهابات المفاصل.
- تساعد في التخلّص من حساسية الربو والسعال.
- تحمي من الإصابة بمرض السكري.
- تساعد في علاج حالات الذبحة الصدرية.
- يمكن استخدام الزيت المستخلص من النبتة في تدليك الجسم وعمل المساج.
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