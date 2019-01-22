فوائد زيت الياسمين الجمالية والصحية!

زيت الياسمين يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة

زيت الياسمين من الزيوت العطريّة التي تتميز باحتوائها على جزيئات طيّارة، ممّا يسهل امتصاصها عبر مسامات الجلد، وزيت الياسمين يستخلص من أزهار الياسمين المقطوفة صباحاً حيث يكون تركيز العبير عاليً ثمّ تُنقع بمذيب، حتّى يبدأ الزيت في التجمّع على شكل قطرات، أمّا في المنزل فيمكن استخلاصه بطريقة بسيطة، حيث تجمع أزهار الياسمين النديّة، وتوضع في زيت زيتون، وتُعرّض لحرارة الشمس لعدّة أيام، ثمّ يُصفى الزيت من الأزهار، ولزيادة التركيز توضع أزهار ياسمين نديّة أخرى، وتكرّر نفس العمليّة.

زيت الياسمين للشعر:

يدهن الشعر بزيت الياسمين ويُترك فترة من الوقت، ويفضّل دوماً تغطية الشعر بقبعة الاستحمام أو أي شيء مشابه، فزيت الياسمين يحافظ على رطوبة فروة الرأس، ويقضي على أي حبوب أو بثور بها؛ لأنّ له صفة مطهّرة، ويقوّي الشعر ويضفي لمعانا قويّاً على خصلات الشعر، كما أنّه يمنع تكوّن القشرة، ويقلّل من تساقط الشعر.

فوائد زيت الياسمين للبشرة:

1- يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة، خاصةً إذا ما تم مزجه مع الألوفيرا ووضعه على البشرة، أو تم وضع بضع قطرات منه في ماء الإستحمام. يعمل على تخليص البشرة من التجاعيد وتغذيتها.

2- يوحّد لون البشرة ويزيل الندوب منها والبقع الداكنة.

3- يعالج الجروح والخدوش والطفح الجلدي والإحمرار.

4- يهدّئ من حروق الشمس ويخفف حدتها.

5- يقوّي مناعة الجلد ويقلل من تأثره بالعوامل الخارجية المختلفة.

6- يطهّر البشرة من الجراثيم والبكتيريا ويقيها من العدوى.

7- يعمل زيت الياسمين على إزالة الروائح الكريهة من الجلد كروائح العرق، وذلك لرائحته العطرية التي تقضي على تلك الروائح الكريهة.

8- يجعل البشرة أكثر مرونة، ويحفظ لها الترطيب الضروري.

فوائد زيت الياسمين العامة:

- زيت الياسمين العطريّ يساعد على الاسترخاء، والتقليل من حدّة التوتّر والاكتئاب من خلال تدليك الجسم به، أو استنشاق زيت الياسمين أو تبخير الوجه بماء به قطرات من زيت الياسمين.

- زيت الياسمين يخلط مع زيوت أخرى قبل أن يوضع على البشرة لتحقيق فائدة ملموسة كزيت الجوجوبا، أو مع الأفوكادو.

- يقلّل من الآلام المصاحبة للطمث ومن الآلام المصاحبة لانقطاع الدورة الشهريّة في سنّ اليأس.

- يستخدم كمنشط للقدرة الجنسيّة

استخدمات الياسمين:

- دخل الياسمين بشكل قوي في صناعة العديد من العطور الفاخرة، التي تباع بأسعار باهظة.

- يستخدم الياسمين في صناعة المستحضرات التجميليّة، والكريمات المرطبة لليدين؛ لرائحته الزكية.

- شاي الياسمين الذي انتقل من الصين وشرق آسيا إلى أنحاء العالم، ليكون مقبول الطعم لدى الأغلبيّة.

أهمية زيت الياسمين:

زيت الياسمين هو عبارة عن سائل أصفر اللون يميل إلى الاحمرار، وفي حال تم تعتيقه يصبح لونه داكناً، ومن خصائصه أنّه يذوب في الكحول، ورائحته مشابهة لرائحة زهرة الياسمين تماماً، فهذا الزيت مفيد جداً في صناعة العطور ويساعد على التخلص من الروائح الكريهة، بالإضافة إلى ذلك فإنّ له الكثير من الفوائد الصحية والجمالية للجسم، فيستخدم لتخفيف الآلام الناجمة عن التهاب الكبد، كما يقضي على آلام المعدة والأمعاء، ويفيد في التخلّص من الصداع وآلام المفاصل والعظام كما أنّه يساعد على التخلص من نزيف الرحم ويساعد الجسم على طرد البلغم، ويدخل في صناعة المواد المفيدة للشعر فهو يعمل على ترطيب الشعر وزيادة كثافته وحمايته من التساقط كما يساعد على التخلص من القمل والحشرات التي قد تنمو في فروة الرأس ويستخدم للتخلص من أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة التي تشعر بها بعض السيدات من خلال التدليك، ويستخدم كثيراً في صناعة الصابون ومستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة.

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