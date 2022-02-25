زيت جوز الهند وزيت الزيتون..أيهما أفضل ؟

إذا كنت تبحث عن زيت طهي صحي يوميًا، فقد تقارن زيت جوز الهند وزيت الزيتون، حيث أن زيت الزيتون هو زيت غير استوائي يشتهر بمظهره الرائع للأحماض الدهنية والفوائد الصحية المدعومة بالبحوث، ويستمر البحث المكثف عنه.

وفي الواقع، إنه عنصر أساسي ومصدر رئيسي للدهون الصحية في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، وهو نمط من الأكل مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.

من ناحية أخرى، زيت جوز الهند هو زيت استوائي، ولقد كان عنصرًا أساسيًا لآلاف السنين في النظم الغذائية والممارسات الطبية التقليدية للناس في جميع أنحاء غرب إفريقيا وسريلانكا وأجزاء أخرى من جنوب آسيا.

ولم يدرس الباحثون زيت جوز الهند على نطاق واسع مثل الزيوت غير الاستوائية، مثل زيت الزيتون، ومع ذلك، تكشف الأبحاث الناشئة عن بعض الفوائد الصحية لزيت جوز الهند، ولا سيما قدرته على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، في حين تشير الأبحاث الحالية إلى أن زيت الزيتون هو الخيار الصحي، لكن لكل من هذه الزيوت فوائد وميزات مختلفة.

أنواع زيت جوز الهند وزيت الزيتون

يمكن أن يكون للأنواع المختلفة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون تركيبات كيميائية مختلفة وتأثيرات صحية، حيث يتوفر كل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون في أشكال مكررة أو غير مكررة، ويشير هذا إلى مقدار معالجة الزيوت صناعيًا وتغييرها من حالتها الطبيعية.

زيوت باردة مضغوطة وبكر

الزيوت البكر هي زيوت غير مكررة يتم الحصول عليها من نواة جوز الهند الطازجة أو ثمار الزيتون، والمعيار الذهبي للزيوت غير المكررة هو الزيت البكر الممتاز المصنوع عن طريق الاستخراج الميكانيكي فقط، حيث يتم ضغط جوز الهند الطازج أو ثمرة الزيتون الكاملة لاستخراج زيوتها، ويسمى هذا أيضا بالعصر البارد.

وهذا النوع من الاستخراج يعني أن الزيوت لم تتم معالجتها باستخدام المذيبات الكيميائية أو تعرضت لدرجات حرارة عالية وهي تقنيات تستخدم كثيرًا في صناعة الزيوت المكررة.

وفي الواقع، تحتفظ الزيوت البكر والبكر الممتازة بأكبر قدر من النكهة والرائحة والخصائص الكيميائية والعلاجية لجوز الهند والزيتون.

زيوت مكررة

يُصنع زيت جوز الهند المكرر من جوز الهند المجفف، وذلك عن طريق سحق جوز الهند المجفف والضغط عليه لاستخراج الزيوت، كما يقوم المصنعون بتنقية جوز الهند عن طريق تسخينه إلى درجات حرارة عالية واستخدام المواد المضافة.

وبالمثل، يخضع زيت الزيتون المكرر لمعالجة إضافية ويتعرض لحرارة عالية تقلل من النكهات الطبيعية والروائح ومستويات المركبات المعززة للصحة في منتج زيت الزيتون النهائي، ونتيجة لهذه المعالجة الأكبر، تكون الزيوت المكررة أكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة وقد تكون خيارات أفضل للقلي العميق.

أنواع أخرى

زيت جوز الهند وزيت الزيتون النقي أو العادي هو مزيج من الزيوت البكر والمكررة، حيث توفر بعض فوائد الزيوت البكر، مثل النكهة والرائحة والمغذيات، إلى جانب الخصائص التي تتحمل درجة الحرارة للزيوت المكررة.

ويعد زيت الزيتون الثفل نوع آخر من زيت الزيتون، وإن كان أرخص، وهو مصنوع من بقايا لب ثمرة الزيتون بعد استخراج الزيوت البكر.

الفوائد الصحية لكل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون

زيت الزيتون

زيت الزيتون هو الدهون الرئيسية في نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، ويرتبط اتباع هذا النظام الغذائي بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكري والاكتئاب وبعض أنواع السرطانات، وقد نُسب العديد من هذه الفوائد إلى زيت الزيتون.

ويتكون زيت الزيتون في الغالب من أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وفي الواقع، يشكلون 98-99٪ من الزيت، وتتكون النسبة المتبقية من 1-2 في المائة من المركبات بما في ذلك فيتامين هـ والبوليفينول المعزز للصحة.

وتشير الأبحاث إلى أن البوليفينول قد يساعد في إبطاء تطور الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، بسبب آثارها المضادة للأكسدة والالتهابات وخفض الدهون.

ويعد حمض الأوليك هو الحمض الدهني الأحادي غير المشبع الرئيسي في زيت الزيتون ويعتقد أنه المكون الرئيسي الذي يعطي زيت الزيتون معظم فوائده الصحية، كما أن زيت الزيتون فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

زيت جوز الهند

يُصنف زيت جوز الهند عمومًا على أنه دهون مشبعة، حيث أنه نوع الدهون المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الأبحاث الناشئة تستمر في إعادة تعريف دورها في النظام الغذائي وتسليط الضوء على فوائده الصحية المختلفة.

وفي الواقع، أكثر من نصف الأحماض الدهنية الموجودة في زيت جوز الهند هي الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، وهو نوع من الدهون يتم امتصاصه بكفاءة أكبر في الجسم ويقلل من الحمل الأيضي على الكبد مقارنة بالدهون الأخرى.

حمض اللوريك هو الحمض الرئيسي الموجود في زيت جوز الهند، حيث أظهرت الدراسات أن له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات وقد يكون له القدرة على تحسين الصحة المناعية ومقاومة الأنسولين.

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