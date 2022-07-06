تسريحات شعر عيد الأضحى 2022 بسيطة،عصرية، كلاسيكية تلاءم شكل الفستان والمكياج وتناسب العيد وفصل الصيف أيضاً، لذا عليكِ التألق بمجموعة من تسريحات شعر عيد الأضحى 2022، ولن تكتمل إطلالتكِ في يوم العيد إلا باختيار تسريحات شعر عيد الأضحى 2022 تناسب شخصيتك وذوقك.

تسريحات شعر عيد الأضحى 2022

تسريحة فرد الشعر التقليدية

تسريحة الشعر المموج

تسريحة الكعكة المنخفضة

تسريحة ذيل الحصان

تسريحة الضفائر

تسريحات الكعكة الجانبية

تسريحات شعر طويل منسدل

تسريحات شعر للمناسبات مرفوعة

كعكة ملتوية

أوبدو عقال فرنسي

كعكة عالية

تسريحة شعر مرفوعة فخمة

تسريحات شعر للمناسبات ناعمة

تاج مضفر مع جديلة الشلال

ضفائر متعددة في واحد

جديلة زهرة

تسريحة الشعر المالس نصف المرفوع

نصائح للحفاظ على شعر صحي ولامع

يجب تنشيف الشعر عن طريق لف المنشفة لمدة دقيقتين أو عن طريق تركه ينشف في الهواء.

من الأفضل أن تقلل لمس الشعر وهو مبلل حتى لا يتقصف ويتساقط بسهولة.

استخدام منتجات شعر بنوعية وجودة جيدة وتناسب شعرك.

اتركي شعرك يجف قبل تمشيطه أو تسريحه.

لا تبالغي في استخدام مجفف الشعر لأنه يضر الشعر ويقصفه.

لا تكثري من عمل تسريحة الضفائر وذيل الحصان والكعكة بشكل مستمر.

تجنبي قدر المستطاع وضع وصلة الشعر "الإكستنشن" لأنها تسبب تقصف في الشعر.

تناول غذاء صحي غني بالفيتامينات والمعادن المهمة للشعر.

أسباب تساقط الشعر عند النساء

التوتر والضغط الشديد.

الصدمات الجسدية مثل الجراحة أو مرض خطير.

انخفاض قوي في الوزن في فترة قصيرة من الزمن.

وأخذ جرعة زائدة من فيتامين A.

الحمل.

اضطرابات الغدة الدرقية.

فقر الدم.

أمراض المناعة الذاتية.

تكيس المبايض

الأمراض الجلدية كالصدفية والتهاب الجلد.

انقطاع الطمث.

ماسكات طبيعية للعناية بالشعر

ماسك العسل وزيت الأرغان

ماسك زيت الزيتون مع زيت جوز الهند

ماسك جوز الهند والعسل

ماسك الأفوكادو والمايونيز

جميلة البوابة: البيوتين لصحة البشرة والشعر والأظافر

6 طرق لجعل شعرك ينمو بشكل أسرع وأقوى