6 عيوب تمنعك من تناول الطعام خارج المنزل في رمضان

هناك سمة غالبة في وجبات إفطار رمضان وهي قلة كمية الطعام المقدم في كل وجبة

يشتهر شهر رمضان بكثرة الخروجات وتناول الإفطار والسحور خارج المنزل، إذ تكثر عروض المطاعم، والأماكن العامة لجذب الصائمين.

على الرغم من الأجواء الرمضانية الممتعة التي تضغى على خروجات وجبتي الإفطار والسحور، إلا أن هناك بعض العيوب التي تمنعك من تناول الطعام خارج المنزل في الشهر الكريم.

1-ارتفاع أسعار الوجبات

على الرغم من تقديم المطاعم لكثير من العروض في شهر رمضان، إلا أن أسعار وجبات الإفطار والسحور تزداد بشكل ملفت، في شهر رمضان، لأنهم يعتبرونه، شهر الخروجات.

2-الزحام

تتسم المطاعم في شهر رمضان بالزحام الشديد، بالإضافة إلى أن كثير من الأشخاص يضطرون الذهاب مبكرًا قبل المغرب لحجز مكان.

3-الطعم السيء

بسبب الزحام الشديد في المطاعم في شهر رمضان، واضطرار كثيرًا منها إعداد كميات كبيرة من الطعام، تخرج وجبات الإفطار من أكل ومشروبات، بشكل سيء وطعم غير لذيذ.

4-الأكل البارد

كثير في الأحيان يتفاجئ الأشخاص بتقديم الطعام في رمضان غير ساخن، بل وبارد أيضاً، إذا أن البعض منهم يقومون يتحضير الطعام وفي وقت مبكر من اليوم، ويقومون بتسخينه فقط عند وقت الإفطار، وأحيانا ما يكون مُحضر من اليوم السابق.

5-الكميات القليلة

هناك سمة غالبة في وجبات إفطار وسحور شهر رمضان، وهي قلة كمية الطعام المقدم في كل وجبة، على الرغم من غلو أسعارها.

6-البوفيه المفتوح

من أكثر عيوب المطاعم التي تقدم الطعام في البوفيه المفتوح، هي الزحام الشديد عند عمل الأطباق، وطول طابور "الأوبن بوفيه"، وعدم جودة طعم الأكل.

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