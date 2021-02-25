سلبيات تناول الطفل العسل قبل عمر السنة

تسعى كل أم لاختيار نظام غذائي لطفلها يساعده على النمو بشكل صحي وسليم، وإعطاءه القيم الغذائية التي تزيد من مناعته وتزيد من وزنه ويصبح مثالياً.

ولكن احذري أن تضري طفلك بإعطائه أطعمة غير مناسبة للمرحلة العمرية التي يمر بها، من بين المحظورات للرضع قبل إتمام العام الأول من عمرهم هو "العسل الأبيض".

يُعرف العسل الأبيض بفوائده الكبيرة للإنسان، لذلك قد يعتقد الآباء ومقدمو الرعاية أنه اختيار جيد كطريقة دهن على الخبز المحمص أو طريقة طبيعية لتحلية المشروبات للرضيع. ومع ذلك، يوصي الخبراء بالانتظار حتى ما بعد عيد ميلاد طفلك الأول لإدخال العسل في نظامه الغذائي.

وهذا يشمل العسل الخام وغير المبستر، والعسل المحلي، تنطبق قاعدة الطعام هذه أيضًا على جميع الأطعمة والمخبوزات التي تحتوي على العسل.

نستعرض مخاطر تناول الرضيع للعسل ومتى يجب إدراجه ضمن نظامه الغذائي وفقا لموقع "health line" الطبي.

المخاطر

الخطر الأساسي لإدخال العسل في وقت مبكر جدًا هو التسمم الغذائي عند الرضع، وذلك عن طريق تناول جراثيم كلوستريديوم البوتولينوم الموجودة في العسل ومنتجاته، حيث تتحول هذه الجراثيم إلى بكتيريا في الأمعاء وتنتج سمومًا ضارة في الجسم.

التسمم الوشيقي هو حالة خطيرة. قد يحتاج حوالي 70 % من الأطفال الذين يصابون بالتسمم الغذائي للإقامة في المستشفى للعلاج لمدة 44 يومًا، وقد يكون هناك العديد من التحسينات الصغيرة تليها نكسات، ويتعافى معظم الأطفال بالعلاج، ومعدل الوفيات أقل من 2%.

المحليات السائلة الأخرى، مثل دبس السكر قد تحمل أيضًا خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

لا ينصح بعض الأطباء بإعطاء المحليات للأطفال إلا بعد عيد ميلادهم الأول. من الأفضل مراجعة طبيب الأطفال قبل تقديم المحليات كجزء من نظام طفلك الغذائي.

أعراض التسمم الغذائي

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للتسمم الغذائي

إمساك

خمول

قد يكون طفلك أيضًا عصبيًا أو يعاني من صعوبة في التنفس والبلع، عدم القدرة على البكاء. قد يعاني عدد قليل من الأطفال أيضًا من النوبات العصبية والتشنجات.

تظهر الأعراض عادةً في خلال 12 إلى 36 ساعة من تناول الأطعمة الملوثة وغالبًا ما تبدأ بالإمساك، ومع ذلك، لا تظهر العلامات على بعض الرضع المصابين بالتسمم الغذائي إلا بعد 14 يومًا من التعرض.

وتؤدي بعض أعراض التسمم الغذائي، مثل الخمول والتهيج، إلى تشخيص غير صحيح لحالات أخرى، مثل الالتهاب السحايا، لذلك من المهم إخبار طبيب طفلك إذا كان قد تناول العسل. سيضمن الحصول على التشخيص المناسب حصول طفلك على العلاج المناسب.

وإذا كان طفلك يعاني من أي أعراض التسمم الغذائي وقد تناول العسل مؤخرًا، فيجب أن تعامله كحالة طارئة. توجه إلى غرفة الطوارئ في أقرب وقت ممكن.

فوائد العسل

يحتوي العسل على عدد من الفوائد الغذائية التي يمكن أن يتمتع بها طفلك بعد بلوغه 12 شهرًا من العمر. يحتوي العسل على كميات ضئيلة من:

الأنزيمات

أحماض أمينية

المعادن

مضادات الأكسدة

كما أنه يحتوي أيضاً على قدر بسيط من فيتامينات ب وفيتامين سي. وتعتمد القيمة الغذائية للعسل على مصدره، حيث يوجد أكثر من 320 نوعًا.

تشمل الفوائد المحتملة الأخرى ما يلي:

قد يكون بمثابة مثبط للسعال، ولكن لا ينبغي استخدامه للأطفال دون سن 12 شهرًا.

قد يساعد في التئام الجروح عند استخدامه موضعيًا. مرة أخرى، لا ينبغي استخدام هذه الطريقة في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا لأن التسمم الغذائي يمكن أن يدخل الجسم من خلال الجلد المكسور.

طريقة إدخال العسل

كما هو الحال مع جميع المحليات المضافة، لست بحاجة إلى التعجل لإعطاء العسل لطفلك. إذا كنت ترغب في تقديم العسل، فقد يكون دمجه بسيطًا مثل إضافة القليل إلى الأطعمة المفضلة لديهم.

كما هو الحال مع أي طعام جديد، من الجيد إدخال العسل ببطء. إحدى الطرق هي طريقة "الانتظار لمدة أربعة أيام" لمعرفة ما إذا كان طفلك يعاني من رد فعل.

استخدام هذه الطريقة، أعط طفلك (إذا كان أكبر من عام واحد) العسل ، ثم انتظر أربعة أيام قبل إضافته في طعام آخر جديد.

لإضافة العسل إلى نظام طفلك الغذائي، جربي أيًا مما يلي:

اخلطي العسل مع دقيق الشوفان.

إضافة العسل على الخبز المحمص.

اخلطي العسل مع الزبادي.

إضافة العسل لعصير مصنوع بالمنزل.

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