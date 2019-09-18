يُعتبر التين واحداً من الفواكه الصيفية، ويتكون من الداخل من مادة هلامية تحتوي على كمية كبيرة من البذور القابلة للأكل وتغطيها قشرةٌ خارجية، كما يُعدّ من الفاكهة العصارية، ويمتاز بطعمه الحلو، ورائحته الطيبة.

يُعدّ التين غنياً بالعناصر الغذائية المُهمّة؛ حيث يحتوي على الألياف، والبوتاسيوم، والكالسيوم، ومضادات الأكسدة. ويمكن تخزين ثمار التين الطازجة في الثلاجة لمدّة تتراوح ما بين خمسة إلى سبعة أيام، كما يمكن الاحتفاظ بثمار التين مُجمّدةً لمدّة تصل إلى ستة أشهر؛ وذلك بعد غسله ووضعه في أكياسٍ بلاستيكية.

وفي هذا المقال نقدم لكم سلطة التين الصحية:

مقادير سلطة التين بالجرجير:

- جرجير

- جوز "عين جمل"

- تين مجفف

- جبنة بارميزان أوجبنة فيتا

- خل بلسمي

- مستردة

- ثوم مفروم

ملح "حسب الرغبة"

- فلفل أسود "حسب الرغبة"

- زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة التين بالجرجير:

- أولاُ اخلط التين والجرجير وعين الجمل والجبنة.

- ثم في وعاء جديد اخلط الخل والمستردة والثوم وملح وفلفل وزيت زيتون لتحصلي على الدرسينج.

- ثم ضعه على السلطة واخلطه جيدًا أو ضع الدرسينج في وعاء بجانبه للتقديم ويقدم بارداً، وصحتين وعافية.

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