سلطة التّونا الصحية

سلطة التّونا إحدى أشهر المأكولات البحريّة الغنيّة بالعديد من الفوائد المختلفة وخاصّةً لاحتوائها على كميّة عالية من البروتينات التي تساعد على بناء عضلات الجسم، وتوجد العديد من الوصفات لإعداد التّونا بدلاً من تناولها وحدها.

وتعدّ سلطة التّونا إحدى أشهر أنواع السّلطات، فبالإضافة إلى البروتينات فإنّ الجسم يحصل على الفيتامينات والمواد الغذائيّة الأخرى من السّلطة وفي مقالنا هذا سنقدّم لكم طريقة إعداد سلطة التّونا:

المكوّنات:

- علبتان متوسّطتان من التّونا.

- ضلعا كرفس متوسّطان.

- جزرة متوسّطة الحجم.

- نصف قرن فلفل أحمر.

- ربع كوب مايونيز.

- ثلاث ملاعق كبيرة لبن خالي الدّسم.

- ملعقة كبيرة من عصير الّليمون.

- فلفل أسود.

طريقة التّحضير:

- أولاً نخلط التّونا، والكرفس، والجزر، والفلفل الأحمر في وعاء متوسّط الحجم.

- ثم نخلط عصير الّليمون، والمايونيز، والّلبن، والفلفل الأسود مع بعضهم.

- ثم نضيف الصّوص إلى السّلطة ونخلطهم جيّداً مع بعضهم البعض ونقدّم السّلطة، وصحتين وعافية.

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