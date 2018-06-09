سلطة الحمص على الطريقة الهندية

المقادير:

حمص عادي منقوع

بصلة

حبتان ثوم

زنجبيل مفروم

ملعقتان زيت

رشة بهارات

ربع ملعقة كمون

ربع ملعقة قرنفل

ربع ملعقة جوزة الطيب

فلفل أخضر بارد

طماطم

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل أخضر حار

طحينة

طريقة التحضير:

ضعي البصلة بالزيت على النار، ثم أضيفي إليها القرنفل و الثوم و الزنجبيل.

حركي المكونات جيدًا ثم ضعي الفلفل البارد و الحار و الكزبرة والطماطم.

حركي المكونات ثم ضعي عليهم الحمص وقلبيهم.

أضيفي ماء سلق الحمص حوالي كوب واحد منه ثم اتركي المكونات على نار خفيفة لمدة نصف ساعة. إذا احتاج المزيد من الماء أضيفي قليلًا منه ثم ضعي الكمون والبهارات وجوز الطيب والملح.

قدمي الحمص في طبق التقديم مع الطحينة و زينيه بالكزبرة الخضراء.

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