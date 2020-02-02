البروكلي من فصيلة القرنبيط، ويدخل فى العديد من الوصفات خاصة فى السلطات يتميز بسعراته الحرارية المنخفضة، لذلك فهو يدخل فى العديد من الحميات الغذائية التى يصفها خبراء التغذية للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وفي هذا المقال سنتحدث عن فوائد الروكلي الصحية، وفوائدها للرجيم، الحامل، والقيمة الغذائية للبروكلي:

فوائد البروكلي

- يقلل خطر الإصابه بمرض القلب .

- يقلل من الدهون ويقلل من السكريات فى الجسم .

- يقلل من تجاعيد وعلامات تمدد البشره .

- يقلل من خطر الوفاه المفاجئ .

- يمنع مرض السكر لدى الجسم لدى الانسان.

- يجعل البشره أكثر شباباً وحيوية.

- تطويل الشعر وتنعيمه وعدم تلفانه ويجعله حيوي ويمنع تساقطه .

- يعمل على زيادة الطاقه لدى الشخص .

- مكافحة السرطان لدى مريض السرطان حيث أن جميع الخضروات الصليبه تكافح السرطان،والخضروات الصليبية تمنع من تجدد خلايا السرطان وخاصة سرطان الرئه والقولون والدم .

- يمنع من السكتة القلبية والسكتة الدماغيه لاحتوائه على الكثير من الألياف.

- يمنع أمراض الجهاز الهضمى.

- يمنع مرض هشاشة العظام وتأكله ويقوم على تعزيز العظام حيث أنه يقوم بإعطاء الجسم الفيتامينات الذي يحتاجها العظام لصحته.

- يحارب الشيخوخه لدى الرجال والنساء.

- يقلل من خطر إصابة بالقولون وعسر الهضم والإمساك ويحارب السموم بالجسم والدم التي تنتج عن المأكولات الغير صحية ويمنع سرطان القولون ويقوم بتنشيط الجهاز الهضمي.

- يعمل على تعزيز جهاز المناعة لأنه يحتوى على كثير من الألياف .

- يمنع من الصلع .

- يمنع من تلف الكبد وسرطان الكبد.

- يعالج حساسية الصدر ويعالج الربو.

القيمة الغذائية للبروكلي

- نسبة الماء به تقدّر بـ 89.4 غرام.

- يحتوي على سعرات حرارية تقدّر بـ 141 سعرة حرارية.

- تبلغ نسبة البروتين به ما يساوي 2.82 غرام.

- يمتاز بانخفاض نسبة الدهون به حيث تبلغ نسبتها ما يساوي 0.37 غرام.

- تقدّر نسبة الكربوهيدرات بـ 6.64 غرام.

- قيمة الألياف به تساوي 2.6 غرام.

فوائد البروكلي للرجيم

- مساعد كبير في انخفاض الوزن لأنه لايحتوى على السعرات الحراريه التي تعمل على زيادة الوزن وأيضاً.

- يمنح الإحساس بالشبع ويعمل على تفتيت الدهون وحرقها .

فوائد البروكلي للحامل

1- يمنع من خطر انخفاض وزن المولود عند الولاده

2- يحتوى على الكالسيوم والفيتامينات الكثيره مثل فيتامين (سى ودى وأ,و ج) الذى يمنح الغذاء المناسب الجنين وللحامل

3- يحتوى على حمض الفوليك الذى يمنع من تشوهات المواليد .

من مميزات البروكلي أنه:

- غني جداً بالمواد المضادة للأكسدة، وهي تلك المواد التي تحمي الخلايا من الطفرات والتلف الحاصل بسبب الجزئيات غير المستقرة.

- به نسبة عالية من الألياف التي يحتاجها الجسم.

- يضم كوب واحد من القرنبيط الأخضر المطهو على 40 سعرة حرارية.

- غني جداً بمادة (البايوفلافونيدات) المهمة في الوقاية من السرطان.

- يعمل على خفض معدلات الإصابة بسرطان القولون الثدي وعنق الرحم والرئة والبروستاتا والمريء والحنجرة والمثانة عند الأشخاص الذين يكثرون من تناوله.

- يزود الجسم بضعف الحصة الغذائية اللازمة من فيتامين (ج) وثلث الحصة الغذائية اللازمة من فيتامين (أ) وحمض الفوليك.

- يحوي على الكالسيوم والحديد والبروتين وهي عناصر هامة لسلامة وصحة الجسم.