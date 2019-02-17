سلطة السبانخ والطماطم

يتميّز السبانخ باحتوائه على العديد من المواد والعناصر الغذائيّة، مثل: مضادات الأكسدة، والأملاح المعدنية كالحديد والفسفور، وتعتبر سلطة السبانخ من أشهر أنواع السلطات التي في المطبخ العالمي، وتتميّز بتنوعها، وكثرة فوائدها، إذ يمكن استخدام أيّ نوعٍ من الخضار فيها إلى جانب أوراق السبانخ الطازجة، وإليكم طريقة عمل سلطة السبانخ والطماطم:

مقادير سلطة السبانخ والطماطم:

- ربع كيلوغرام من السبانخ الطازج.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من الخل.

- ملعقة كلبيرة من عصير الليمون.

- حبتان من الطماطم الطازجة.

- فصان من الثوم.

طريقة تحضير سلطة السبانخ والطماطم:

- أولاً افرمي السبانخ فرماً متوسط الخشونة، وافرمي الطماطم، واهرسي الثوم جيداً.

- ضعي المقادير في طبقٍ عميق وأضيفي إليها الملح والخل وعصير الليمون، وقلبيها جيداً، وصحتين وعافية.

المزيد:

السبانخ .. تعرفوا على فوائدها للجسم في رمضان

السبانخ وفوائده للجسم، صحة العين،الجهاز الهضمي والسرطان

فوائد وأضرار السبانخ!