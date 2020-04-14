سلطة المكرونة بالمايونيز والزبادي تعتبر وجبة مقبلات خفيفة، باردة، وشهية، بمكونات لذيذة جدًا.

إنّ طريقة إعداد السلطات تتنوّع وتختلف حسب الدول؛ فهي من المقبلات الموجودة بشكل دائم غالباً إلى جانب الأطعمة؛ فهي خفيفة على المعدة، وتُحضّر من الخضراوات أو الفواكه أو المعكرونة وغيرها من المُكوّنات الطبيعيّة البسيطة، كما يُمكن إضافة قطع الدجاج إليها في بعض الأحيان.

مقادير سلطة المعكرونة بالمايونيز والزبادي:

- خمسمئة غرام من المعكرونة، يُفضل أن تكون معكرونة أشكال.

- ست ملاعق كبيرة من المايونيز.

- أربع ملاعق من لبن الزبادي أو اللبن الرائب.

- عصير ليمونة.

- رشة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة تحضير سلطة المعكرونة بالمايونيز والزبادي:

- أولاً اسلقي المعكرونة في قدر مملوء بالماء، وعلى النار ضعي المعكرونة مع القليل من الملح وزيت الزيتون حتى تنسلق.

- ثمّ صفيها من ماء السلق جيداً ودعيها جانباً حتى تبرد.

- في صحن سلطة عميق ضعي المعكرونة وأضيفي لها المايونيز، ومقدار اللبن، والملح، والفلفل الأسود، ومقدار عصير الليمون.

- ابدئي بخلط المقادير السابق ذكرها معاً بلطف وبشكل جيد حتى تتجانس.

-ىضعي سلطة المعكرونة والزبادي في طبق تقديم السلطة، ويُمكنك إذ أردتِ إضافة مقدارٍ من علبة الذرة وكميّة من شرائح الزيتون الأسود.

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