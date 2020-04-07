سلطة السيرز من المأكولات اللذيذة والشهيّة، ذات الأصل الإيطالي والمكسيكي على حدّ سواء، والتي يمكن تحضيرها بطرق مختلفة بتغيير بعض المكونات.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل سلطة سيزر بالدجاج:

مقادير سلطة سيزر بالدجاج

- صدر دجاج مخلل (شريحتان)

- توست أبيض أو أسمر .

- خس.

- جبن بارميزان مبشور.

- ثوم .

- مايونيز (ملعقتان)

- بابريكا

- خل أبيض (ملعقتان)

- صويا صوص (نصف ملعقة)

- ملح وفلفل

- زعتر زيت .

- زيتون أو زبدة .



طريقة تحضير سلطة سيزر بالدجاج

- أولاً سخني الزيت على النار.

- ثم ضعي الدجاج وتبليه بالملح والفلفل والبابريكا والصويا، وعندما يستوي، قومي برفعه من على النار، وقومي بتقطيعه .

- قطعي التوست مكعبات وتبليه بالزعتر وزيت الزيتون أو الزبد و بالملح والفلفل، ثم يحمص في الفرن.

- ثم ضعي الخس في الطبق ثم الدجاج .

- أضيفي إليه التتبيلة ( المايونيز والثوم والخل الأبيض )

- وأخيراً أضيفي الجبن على السطح، وصحتين وعافية.

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