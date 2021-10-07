السندويشات من الأكلات السريعة والوجبات المحببة لدى للصغار والكبار، ويمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل بأنواع وأشكالٍ متعددة، وباستخدام أنواع متعددة من الخبز كالخبز الفرنسي والعربي أوخبز الصمون أو خبز الشراك.

سندويشات فراخ فيلية مقرمشة

مقادير سندويشات فراخ فيلية مقرمشة

نصف كيلو فراخ فيلية

ربع كوب ماء بصل (50 جرام)

معلقة مسطرده (25 جرام)

ملح وفلفل وزعتروبهارات فراخ

الدقيق:

كوب دقيق

بقسماط مطحون

2 بيضة مخفوقة

ربع كوب حليب

معلقة ثوم وبصل بودر (25 جرام)

نصف معلقة بابريكا (10 جرام)

نصف معلقة ورق لورا بودر (10 جرام)

نصف معلقة كارى (10 جم)

ربع معلقة زعتر (5 جم)

ربع معلقة شطه (5 جم)

زيت للقلى

خبز كيزر

مايونيز وكاتشب وخس

طريقة تحضير سندويشات فراخ فيلية مقرمشة

نخلط في طبق ماء بصل ومسطرده وملح وفلفل وزعتر وبهارات فراخ

ثم نقلبهم مع بعض ونتبل بيهم شرائح الفراخ ونتركهم في الثلاجه لمدة ساعة

ثم نخلط في بوله دقيق وبصل وثوم بودروبابريكا وورق لورا وكارى وزعتر وشطة.

ثم نقلبهم مع بعضهم البعض ونعفر فيها الفراخ ثم خليط البيض ثم البقسماط

نضع طنجرة على النار فيها زيت سخن عميق ونقلي الفراخ.

ثم نحضر كيزر ونفتحه ساندويش ونضع فيها خس وقطع الفراخ

ثم نضيف مايونيز وكاتشب ونقدمه البطاطس المقلية والخيار المخلل وصحتين وعافية.

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