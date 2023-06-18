سيلفيا فينتوريني تطلق مجموعة فندي للرجال لصيف 2024.. القهوة نجم العرض

شهد عرض فندي الأخير عرضين جديدين، الأول أحدث مجموعة من الملابس الرجالية في الدار لموسم ربيع وصيف 2024 والثاني هو مصنع السلع الجلدية الجديد الذي تبلغ تكلفته 50 مليون يورو والذي تم فيه صنع جميع الحقائب التي تمتاز بأسلوب سيلفيا فينتوريني فيندي الـ57.

يقع هذا المصنع في Bagno a Ripoli، وهي قرية صغيرة في توسكانا على بعد 30 دقيقة خارج فلورنسا،تميز تصميم المبنى الطويل ذي اللون التراكوتا والمسقوف بأوراق الشجر بتصميم يغوص في المناظر الطبيعية. ورقصت الفراشات من خلال الأعشاب المضاءة بنور الشمس في الخارج.

أتموسفير العرض وتكريم عمال المشاغل والحرفيين في عرض فندي

في الداخل، قبل العرض، تمت دعوة الحضور للتجول حيث تظاهر المصنع المجهز بالكامل بالعمل وكأنه لم يكن هناك 400 شخص أو نحو ذلك من الملابس الرجالية المتعرقة.

قالت سيلفيا: "هنا حيث يلتقي عملنا بإحساسنا بالعمال. في بعض الأحيان، عندما تأتي المجموعة، نطلب من الحرفيين العمل كثيرا أثناء تطوير النماذج الأولية وإجراء التغييرات في اللحظة الأخيرة، وهم جميعًا ملتزمون.

في عالم الموضة، تسمع الكثير عن المصمم والعلامة التجارية، لكن لكي تكون شفافًا تمامًا وعلى دراية بكل ما يحصل، يجب أن تكون قادرًا على معرفة من يصنع الملابس والحقائب وغيرها وفي أي ظروف. هذا ما نريد أن نفعله اليوم ". حيث حرصت العلامة على تكريم العمال في هذا العرض.

درجة النيلي الخفيفة تضفي طابعا راقيا على الأزياء

تميزت بعض الإطلالات خلال العرض بتميزها باللون الخفيف من اللون النيلي القوي بدرجة تنخفض ثلاث درجات عن القوة اللونية الأصلية للون النيلي، وجاءت إحدى الإطلالات من هذا اللون على هيئة بدلة شبابية، أنيقة وحيوية بقماش التريوك الناعم والذي يتميز بوزنه المتوسط وحركته الخفيفة على الرانوي نسقت مع توب صيفي بشبك باللون البيج وحقيبة ظهر صغيرة الحجم باللون البيج أيضا.

أيضا نسق اللون النيلي الفاتح مع إطلالة من قميص بأكمام تمتد إلى أسفل المرفق بطية وجيبين أمامين، فعلامة فندي تتميز بالتصاميم التي تحتوي على الكثير من الجيوب، نسقت مع حذاء باللونين الأبيض والبيج وحقيبة بنفس اللون النيلي الأنيق.

الجاكيتات الجلدية والسراويل باللون البيج لطلة ذكورية بأسلوب فندي

تضمنت الإطلالات الكثير من أسلوب دمج الجاكيتات الجلدية مع سراويل أنيقة واسعة ومريحة باللون البيج وبكسرات أمامية لمزيد من الفخامة وارقي، حيث نسقت هذه الإطلالة بأسلوب "المونوكروماتيك" للطبقة السفلية بتوب قطني بيج وسروال جاباردين بيج أيضا ومعطف جلدي بني بجيبين أمامين كبيرين، من هذه الإطلالة استوحي هدية عيد الأب المقبل.

إطلالة ثانية بجاكيت باللون العسلي الفاتح القريب إلى درجة الصحراوي الفاتح، بتنسيق غاية في الجمال مع قطعة علوية بقصة "بولو" من القطن الأسود، أيضا نسقت مع بنطال بدرجة من درجات البيج الراقي. وحقيبة وحذاء باللون البني الغامق.

كؤوس قهوة وحاملات كؤوس القهوة تتصدر مشهد الإكسسوارات

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ختام العرض

بعد أن استعرض عارضي الأزياء جميع الإطلالات ظهرت المصممة والمديرة الإبداعية للدار سيلفيا فينتوريني فندي رفقة جميع عمال المصنع ودار الأزياء من حرفيين وخياطين ومصممين مرافقين المصممة تكريما لها لجهودهم التي يقدمونها للدار موسما بعد موسم.