شاهد.. مهرجان "مدل بيست" يزداد أناقة بإطلالات الفاشينيستات (بالصور)‎

اعتدنا أن نرى مدونات الموضة والجمال بإطلالاتهن الأنيقة في أسابيع الموضة، أو إطلاق صيحات جديدة، فضلا عن تنسيق الملابس بطريقة مبتكرة وجذابة في الصور الجميلة التي يظهرن بها على موقع إنستغرام، إلا إنهن تابعن بشغف واهتمام كبير انطلاقة مهرجان "مدل بيست"، الذي يعد أكبر حدث موسيقي وفني وثقافي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وتوجهت مدونات الموضة إلى الرياض، والتقين في منتجع درة الرياض، شمال عاصمة السعودية؛ حيث تقام هناك فعاليات أكبر تجمع لنجوم الغناء في العالم الذي يلتقون في المنتجع حتى 21 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 70 من الديجيهات والفنانين والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.

واستقطب مهرجان "مدل بيست"، لفيفا من ألمع الفاشينيستات تألقن بأرقى الإطلالات، ونجحن في جذب الاهتمام وعدسات الكاميرات إلى عالمهن الخاص، فحضرت الفاشينيستا اللبنانية الشهيرة كارن وازن برفقة زوجها وسحرت الرياض بموضة القميص العصري الأشبه بالمعطف من جهة الطول، وكذلك تألقت نجود الرميحي وهي أول سفيرة سعودية بمجال الموضة بدول الخليج، ولفتتنا إطلالتها بالمعطف ومن أسفله الجاكيت الجلدي الأسود مع سروال فضفاض نسقته مع بوت عالي.

إطلالة الفاشينيستا ومدونة الموضة اللبنانية نتالي فنج غلب عليها الكاجوال؛ إذ أطلت بلوك يتألف من سروال جينز بموضة "الهاي ويست"، نسقته مع توب أبيض مع حقيبة كروس من الجلد بلون الهافان.

أما الفاشينيستا السعودية لما العقيل، فارتدت سروال جلدي مع سترة أوف وايت، ونسقتهم مع معطف حذاء الكاحل العالي. بينما أناقة "آلاء بلخي"، رائدة الأعمال السعودية المعروفة بأعمالها ونشاطها في عالم الأزياء والموضة والتصميم، فلا تشوبها شائبة في عالم الموضة، إذ نسقت إطلالة بأسلوبها الخاص العصري الخارج عن المألوف تعتمد على تنسيق البنطلون والبلوفر الواسع معا في ستايل أنيق ومريح.

وفاجئتنا مدونة الموضة الإماراتية مثايل آل علي، بإطلالة في قمة الرقي والإتقان مناسبة لوضعها كمحجبة بذوق رفيع وستايل عصري ومحافظ في الوقت نفسه بفضل تنورتها بالقصة المنفوخة مع السترة الواسعة جدا.

الفاشينيستا السعودية هلا عبدالله المعروفة بـ "هلا هلا" معروفة بإطلالاتها التي تفيض أنوثة، وتحرص دوماً على أن تظهر بإطلالات ناعمة وراقية في الوقت نفسه. لكنها اختارت في الرياض إطلالة أكثر دفئا مع المعطف الذي يمنحها مزيدا من الفخامة.

وأتاح مهرجان "مدل بيست"، الموسيقي تجربة جديدة وفريدة من نوعها لمدونات الموضة، بحيث عرفن كيفية استخدام الموسيقى كقوة إيجابية من خلال مشاركة الأفراد تجاربهم، ويعيشن على مدى ثلاثة أيام مع المهرجان أجمل لياليه الموسيقية والفنية والثقافية التي اجتمع فيها عمالقة الموسيقى من مختلف دول العالم.

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