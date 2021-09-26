شاي القرفة فوائد صحية للنساء والجنس نكهة ورائحة القرفة المميزة تجلب البهجة لأي طبق أو مشروب، فالقرفة غنية بمضادات الأكسدة وخصائص المضادات الحيوية. ومن أفضل الطرق لاستخراج كل النفع من القرفة هو نقع الأعواد في الماء وتناوله بانتظام. وفقاً للعديد من خبراء الصحة، فإن الماء المنقوع بالقرفة يعد مشروبًا رائعًا له خصائص علاجية لا حصر لها.

شاي القرفة فوائد صحية للنساء والجنس

استخدامات القرفة

تم استخدام هذا التوابل الطبية الشعبية في مجموعة متنوعة من المأكولات والأطباق الحلوة والمالحة وحبوب الإفطار والمخبوزات والوجبات الخفيفة. يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة والمضادات الحيوية. من أفضل الطرق لاستخراج كل النفع من القرفة هو نقع الأعواد الطازجة في الماء وتناولها بانتظام. وفقاً للعديد من خبراء الصحة ، فإن الماء المنقوع بالقرفة يعد مشروبًا رائعًا له خصائص علاجية لا حصر لها ، وإليك بعض الفوائد التي ستقنعك بشرب شاي القرفة يوميًا.

ملاحظة: يجب على مرضى السكر استشارة أطبائهم قبل التحول إلى شاي القرفة لأنه حلو المذاق وقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. قد تساعد في الحد من آثار متلازمة تكيس المبايض أو متلازمة المبايض هي اضطراب هرموني يتسبب في تضخم المبايض مع وجود أكياس صغيرة على الحواف الخارجية. وفقًا لجمعية التوعية بمرض متلازمة تكيس المبايض ، قد يساعد الماء المشبع بالقرفة مع بعض العسل في تقليل آثار متلازمة تكيس المبايض. وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الخصوبة والعقم ، قلل شاي القرفة من مقاومة الأنسولين لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

فوائد شاي القرفة

يقلل شاي القرفة من مقاومة الأنسولين لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

يعزز نظام المناعة: المشروب الرائع غني بمواد البوليفينول المضادة للأكسدة و proanthocyanidins التي تعزز جهاز المناعة.

تساعد خواص القرفة المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات في تقليل فرص تطوير العديد من المخاطر الصحية مثل اضطرابات الجهاز التنفسي ومشاكل القلب وغيرها .

يساعد مشروب القرفة على تقوية جهاز المناعة.

يساعد في التعامل مع تقلصات الدورة الشهرية: وفقًا لدراسة في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ، فإن النساء اللاتي تناولن القرفة شعرن بألم أقل استمر لفترة أقصر. ويساعد كوب واحد من شاي القرفة الدافئ كل يوم في تقليل آثار تقلصات الدورة الشهرية.

يساعد في خفض الوزن بينما لم يتم إثبات ذلك بعد ، يقال أن شاي القرفة يجعلك تشعر بالشبع ويمنع الرغبة الشديدة وآلام الجوع ، مما يساعد في إنقاص الوزن .

يساعد في تقليل الالتهاب ينصح الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل أو التهاب المفاصل بشكل عام بشرب شاي القرفة للتخفيف. بفضل خصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل الألم المفرط. كما أنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية مما يمنع تطور حالات مثل التهاب المفاصل.

القرفة لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الألم الزائد. قد تساعد في تقليل آثار مرض باركنسون: وفقًا لدراسة نشرت في مجلة علم الأدوية العصبية ، قد تكون القرفة قادرة على إبطاء تطور مرض باركنسون .

شاي القرفة فوائد صحية للنساء والجنس

من أهم فوائد القرفة جنسياً

تشير الأبحاث إلى أن القرفة يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي. في حين أنه ليس من الواضح بالضبط كيف تعمل ، تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن القرفة يمكن أن تريح الأوعية الدموية وتوسعها.

كيف تساعدك القرفة جنسياً؟

تعتمد الإثارة الجنسية والأداء الجنسي على تمدد الأوعية الدموية. هذا يسمح للدم بالتدفق إلى المناطق المثيرة للشهوة الجنسية. يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تصلب الشرايين وتضيقها ، مما يمنع تدفق الدم الذي تريده وتحتاجه للإشباع الجنسي. يرتبط ارتفاع ضغط الدم بانخفاض الرغبة الجنسية وعدم القدرة على بلوغ الذروة عند النساء. لكنه يسبب مشاكل أكبر للرجال ، بما في ذلك عدم القدرة على الأداء الجنسي. لكن تمدد الأوعية الدموية ليس الخبر الوحيد المثير عن القرفة والصحة الجنسية للرجال.

فوائد القرفة للرجال

في حين أن القرفة تعتبر من المنشطات الجنسية لكل من الرجال والنساء ، إلا أن هناك طريقة واحدة يمكن أن تساعد الرجال على وجه التحديد في تعزيز النشاط الجنسي الصحي.

على الرغم من أنها منخفضة في السعرات الحرارية ، إلا أن هذه التوابل تعد مصدرًا للمنغنيز ، وهو عنصر غذائي ضروري لصحة حياتك العاطفية. إليك المزيد من المعلومات الرائعة حول سبب فائدة المنغنيز الموجود في القرفة للحياة الجنسية للرجل. كما أنه يحتوي على كميات ضئيلة من البوتاسيوم والزنك ، وهما مغذيان آخران مفيدان للصحة الجنسية للرجال.

شاي القرفة فوائد صحية للنساء والجنس

كيف تستخدم القرفة كمنشط جنسي؟

القرفة من بين التوابل التي تعتبر مفيدة في إنتاج "الحرارة" داخل الجسم. (تشمل هذه المجموعة أيضًا جوزة الطيب والهيل.) يتم قياس جميع التوابل الدافئة هذه لزيادة الشهية الجسدية والجنسية.

في الواقع ، تقول الأسطورة أن فرك قطرة من زيت القرفة على الأعضاء التناسلية مفيد بشكل مدهش في إنتاج جنسي قوي.

ولكن إذا اخترت تجربة هذا التطبيق ، فيرجى استخدام الزيت باعتدال. لأنه كما قلت ، البهارات الدافئة تنتج حرارة! إذا كان لديك أي حساسية ، استشر الطبيب قبل وضع زيت القرفة على جسمك.

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