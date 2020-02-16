شبح الشيخوخة: نصائح وأطعمة مجربة لمحاربتها

هل تخافين من شبح شيخوخة البشرة؟ هل تأخذين كل التدابير اللازمة والإجراءات لتفادي الشيخوخة؟

الطعام الصحي والمتوازن يساعدكِ عزيزتي في الحفاظ على مظهر جميل، والشعور بالراحة وعلى إخفاء عمرك الحقيقي، حيث ستظهرين أصغر سنّاً مما أنت عليه.

وتحدث الشيخوخة بسبب تغير ونقص الكولاجين في الجسم الذي من وظائفه الأساسية الحفاظ على صحة الخلايا والمفاصل والبشرة وتقوية الأظافر.

- استخدمي زيت جوز الهند للترطيب الغني وافركي وجهكِ به برفق قبل النوم، وحاولي ألا تغسليه حتى الصباح. لا تتعرضي للشمس فيما آثار زيت جوز الهند على وجهكِ؛ لئلا يتسبّب هذا بالاسمرار وحروق الشمس.



- عليكِ بقناع البابايا الذي يجدر بكِ تركه ما لا يقل عن ساعة على وجهكِ؛ ذلك أن هذه الفاكهة معروفة بخواصها الترطيبية والجمالية العالية. اختاري ثمرة ناضجة من البابايا واهرسيها مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وضعيها على وجهكِ.

- رشي وجهكِ بماء الورد الطبيعي الذي يساعد على شد البشرة والعمل على تصفيتها من الشوائب والبثور والتهيّج، كما يكافح علامات التقدم في السن.



- امزجي قليلاً من الغليسرين مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ورطبي به وجهكِ بعد الاستحمام. ستجدين أن البقع اللونية المزمنة في طريقها للاختفاء، بالإضافة لخواص الترطيب العالية التي يتمتع بها.

- اشربي كميات كبيرة من الماء وتناولي غذاء صحياً بعيداً عن الزيوت والأطعمة المقلية والمبهرة بطريقة مفرطة والغنية بالسكريات وستجدين بنفسكِ أن هذه واحدة على رأس خطوات مكافحة الشيخوخة في عموم الجسد وليس الوجه فحسب.

وتلعب الأطعمة الطبيعية دوراً كبيراً ومهماً في محاربة الشيخوخة والمحافظة على شباب الجسم والبشرة لأطول فترة ممكنة، ومن بين هذه الأطعمة:

1- المكسرات

تعمل المكسرات على إصلاح الأضرار التي تتسبب بها أشعة الشمس بفضل احتوائها على فيتامين E المضاد القوي للأكسدة، كما يعمل فيتامين B الذي تحتويه المكسرات بنسبة عالية على تجديد خلايا البشرة وإعطائها مظهراً شبابياً ومنع علامات الشيخوخة المبكرة.

2- الليمون

يعد الليمون من أهم أنواع الفواكه الغنية بفيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين وبالتالي حماية الجلد من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية.

3- الطماطم والجزر

الطماطم والجزر من الخضراوات الغنية بالمغذيات النباتية ومضادات الأكسدة التى تقي البشرة من الجذور الحرة، كما أنهما يحتويان على كل من البيتا كاروتين والليكوبين المفيدين لحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس وتجديد خلايا البشرة.

4- البيض

إذا كان البيض مسلوقاً فهو مفيد جداً لأنه المحافظة على جمال وشباب البشرة بفضل احتوائه على فيتامين A الذي يجدد البشرة.

5- السمك

تساعد الأسماك ولا سيما الزيتية منها على التقليل من احتمال إصابة البشرة بالبقع الداكنة، كما تساعد زيوت أوميغا-3 التي تحتويها الأسماك على زيادة قوة الدماغ ونفخ البشرة وتقليل التجاعيد.

6- التوت

يساعد التوت على محاربة الشيخوخة بشكل فعال ومثالي، فضلاً عن مساعدته في الحفاظ على مرونة الجلد والتخلص من البقع الجافة المتشققة بالبشرة.

7- الأفوكادو

الزيوت الطبيعية التي تحتويها ثمار الأفوكادو تساعد على شد ترهلات البشرة وترطيبها بشكل عميق، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة وهي صحية ومفيدة تقوي الجهاز المناعي للجسم.

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